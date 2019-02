El port de Barcelona destina 10 M€ a preparar-se per al 5G

El port de Barcelona invertirà 10 milions d’euros en el desplegament d’una nova xarxa de telecomunicacions per preparar-se per a la tecnologia 5G, segons ha informat aquest dijous l'Autoritat Portuària.

Aquesta actuació permetrà potenciar l'oferta de serveis de suport a la logística i reforçarà el rol de la instal·lació com a 'smart' port. La nova infraestructura de telecomunicacions, de gran capacitat i fiabilitat, també estarà preparada per a l'internet de les coses (IoT) i per al creixent grau d’automatització de les eines de gestió.

A més, oferirà una cobertura total de la xarxa al territori, amb connexió a la fibra des de qualsevol punt a menys de 500 metres. Així mateix, permetrà la mobilitat i la ubiqüitat de serveis, ja que inclourà la banda ampla mòbil a diversos àmbits del recinte portuari, com ara els vials, edificis i zones obertes.

La consultora tecnològica NAE s’ha adjudicat la direcció de l’oficina tècnica que s’encarregarà de desplegar el pla en diverses fases, durant els pròxims quatre anys. Així, s’estima que el 2023 la nova infraestructura de telecomunicacions estarà totalment implantada.

"La nova xarxa de telecomunicacions ens farà estar més ben preparats per aprofitar aquestes solucions tecnològiques i tendències”, ha manifestat la presidenta del port, Mercè Conesa. “Així mateix, la tecnologia ha de contribuir a fer front als reptes que tenim a la comunitat portuària, com ara l’increment de l’eficiència, l’impuls de la sostenibilitat i l’aportació de valor, tant econòmic com social”, ha afegit.

Geolocalització i gestió en temps real

Aquesta xarxa avançada facilitarà que els treballadors del Port puguin treballar, fent ús d’un dispositiu mòbil, des de qualsevol punt del recinte portuari, amb accés a tot tipus de serveis i aplicacions de gestió. El desplegament de connexió sense fils i els serveis de geolocalització possibilitaran l’agilització de serveis i de l’operativa portuària.

Les noves prestacions en matèria de telecomunicacions també permetran desenvolupar accions vinculades a la gestió de la qualitat de l’aire i de l’aigua, com ara el control ambiental en temps real, la gestió de l’energia i d’edificis intel·ligents i la sensorització i monitorització d’espais

Així mateix, s’avançarà en la millora de la mobilitat en el recinte portuari, amb la gestió optimitzada de zones d’aparcament, trànsit en vials, accessos al port i flux de vehicles.