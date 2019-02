El port de Barcelona va guanyar 53 milions el 2018, un 8% més

El port de Barcelona va tancar el 2018 amb un benefici de 53,7 milions d’euros, un 8% més que l’any anterior, després de completar un exercici amb rècord històric en el flux de passatgers i mercaderies.

La facturació del port es va enfilar fins a 173,5 milions d’euros, un 4% més que l’exercici anterior, i va generar un fluxe de caixa de 102,5 milions d’euros, un 4% més. Aquesta generació de recursos, segons el port, permetrà fer front als reptes d'inversió que té.

La presidenta de l'Autoritat Portuària, Mercè Conesa, ha presentat aquest dilluns els resultats, i ha aprofitat més autonomia del port respecte de Puertos del Estado, que depèn del ministeri de Foment, sobretot en l'àmbit financer.

Conesa ha demanat que el port tingui més autonomia per a fixar les tarifes i poder fer així una política comercial pròpia. "Voldríem prendre les decisions amb més autonomia", ha dit Conesa, però "sense detreure de la contribució [que fa el port de Barcelona] al fons de compensació interportuària". Una contribució que el director del port, José Ignacio Carbonell, ha xifrat en uns 11 milions d'euros anuals.

A més, sobre els ports espanyols i italians hi ha una incertesa després que la Comissió Europea hagi dit, de forma preliminar, que és un avantatge que podria anar contra el dret europeu que no paguin l'impost de societats. Segons Conesa, si finalment els ports han de pagar aquest impost, obligarà a refer la relació financera amb l'ens espanyol del que depenen els ports d'interès general.

Un altre gran tema pendent és els dels accessos viaris i ferroviaris. Després de tornar al projecte inicial del 2007, el cert és que encara no s'ha avançat i "no hi ha calendari, tot i que diàleg sí", segons Conesa. Per això, la presidenta de l'Autoritat Portuària ha demanat "una concreció ràpida i urgent per a que el nostre port no deixi de ser competitiu".

Per al port els accessos són importants, ja que augmenta la quota de transport ferroviari de contenidors, que ha crescut un 7,7%, i d'automòbils, que ha crescut un 11%. És a dir, fins a un 13,3% de les mercaderies que arriben o surten del port ho fan en ferrocarril, cosa que crea un autèntic coll d'ampolla a la via que passa pel carrer número 4 de la Zona Franca, per on passen uns 160 trens a la setmana.

Menys deute

La generació de recursos per part del port va permetre reduir el seu endeutament en un 30% durant el 2018, gràcies a la cancel·lació anticipada de 66,3 milions d’euros de dos préstecs subscrits amb el Banc Europeu d’Inversions. L’endeutament actual de la infraestructura barcelonina se situava al tancament del 2018 en 196,7 milions d’euros.

651x404

El tràfic total de mercaderies el 2018 va arribar a la xifra rècord de 67,7 milions de tones, un 10% més que el 2017. Destaca especialment el tràfic de contenidors, amb un increment del 15%. El port ha destacat aquest creixement, que se suma al espectacular augment del 32,5% de l'any anterior.

Segons ha explicat José Ignacio Carbonell, a més de l'augment dels contenidors de transbordament -els que arriben per ser transbordats fins a la destinació final- destaca l'important increment del 6,6% de contenidors amb mercaderies d'exportació, un augment superior al de les importacions, que és del 3,5%.

El tràfic de mercaderies va augmentar en totes les categories excepte els sòlids a granel, que van baixar un 4,7%, i els automòbils, amb un descens del 3,3% després de passar de 837.000 unitats el 2017 a 810.000 unitats del 2018.

La Xina es consolida com a principal soci comercial del port de Barcelona (un 25% dels contenidors que hi passen tenen l'origen o la destinació final al gegant asiàtic). Per aquest 2019, el port vol centrar-se en augmentar els tràfics amb el Japó, un cop ha entrat en vigor l'acord de lliure comerç amb la Unió Europea.

651x366

651x366

Quant al trànsit de passatgers, va arribar a 4,4 milions, un 8,6% més: 1,4 milions van ser viatgers de línies regulars (2% més) i 3 milions van ser creueristes (12% més). Els responsables del port han destacat especialment la desestacionalització del turisme de creuers, fins al punt que el més d'octubre va ser el de més trànsit de vaixells i passatgers. Un 44% dels passatgers de creuers passen pel port en els mesos considerats de temporada baixa.