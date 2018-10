El port de Barcelona es prepara per créixer en contenidors

El de Barcelona és el port d’Europa que més va créixer en tràfic de mercaderies l’any passat, però no és el primer port d’Espanya en tones mogudes. Sí que és la principal porta de sortida per a les exportacions espanyoles i la primera porta d’entrada per a les importacions. Un 31% del comerç exterior espanyol passa pel port de Barcelona, amb un valor de les mercaderies de 78.000 milions d’euros.

Per això, l’Autoritat Portuària ja pensa en futures ampliacions: a curt termini, l’ampliació de la segona terminal de contenidors, la terminal BEST, del grup xinès Hutchison; i a llarg termini, una nova terminal de contenidors, segons va explicar la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa. En el primer cas, l’ampliació de BEST, el Port ja ha començat el moviment de terres i s’espera l’arribada de noves grues per a la primavera de l’any que ve. “La concessió ja preveia la possibilitat d’aquesta ampliació”, va dir ahir Conesa, que va indicar que ja s’han obert les converses amb l’empresa concessionària. “Tenim moltes esperances que es pugui produir en un temps breu”, va indicar la presidenta del Port.

La terminal BEST treballa ara al 84% de la capacitat i al port es mouen uns tres milions de contenidors a l’any. Aquesta ampliació permetria mantenir els creixements actuals durant alguns anys, perquè es podria arribar als 4,5 milions de contenidors.

No és l’única ampliació prevista. El Port de Barcelona ja ha començat els estudis “molt preliminars” per fer una tercera terminal de contenidors a la zona del Prat. És un projecte a llarg termini, de 12 a 15 anys, segons Mercè Conesa, que considera que cal preparar l’estratègia futura i per això el Port començarà a fer els primers estudis geològics, tenint en compte que les navilieres cada cop treballen amb vaixells més grans i necessiten més calat.

Reunió pels accessos

L’ampliació de BEST es podrà dur a terme, segons Conesa, malgrat que Hutchison l’havia lligat a la construcció dels accessos ferroviaris al port. La presidenta del Port va indicar que la setmana vinent hi hauria una reunió de totes les administracions implicades per consensuar el projecte dels accessos.

Conesa va indicar que havia trobat una bona predisposició a Adif i a la secretaria d’estat d’Infraestructures per tirar endavant el projecte, i va indicar que els pressupostos generals de l’Estat haurien d’incloure alguna partida per a aquesta obra com a prova d’aquesta bona voluntat. Conesa va explicar que esperava que l’acord entre les administracions implicades permetés tenir l’any 2019 un cronograma de les obres.

Les obres acumulen un gran retard. El 2008, fa una dècada, l’Estat es va comprometre per primer cop a fer-hi els accessos viaris i ferroviaris. De fet, Hutchison va apostar molt pel port de Barcelona i hi va invertir 500 milions d’euros, perquè esperava que els accessos estiguessin acabats el 2012.