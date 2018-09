Els conductors porten Cabify als jutjats per la seva precarietat

Els missatgers de les aplicacions de comandes a domicili com Glovo o Deliveroo no són els únics treballadors de la nova economia digital que han dut aquest model als tribunals. Els conductors que treballen per a Cabify i Uber a través d’empreses de flotes amb llicències VTC (vehicles de turisme amb conductor) també porten davant la justícia la seva reivindicació d’unes condicions laborals millors. L’ARA ha pogut contactar amb diversos extreballadors d’aquestes aplis que ja estan portant els seus casos als jutjats catalans. Es tracta principalment de demandes per acomiadament improcedent i incompliment de contracte, però també per represàlies.

Xavi Alfonso té 52 anys i va treballar com a conductor en una flota de Cabify entre el maig i l’octubre del 2017. Va trobar la feina a través de l’oferta d’una ETT, però la primera sorpresa se la va trobar quan va arribar a l’entrevista. “Al contracte hi posava que eren vuit hores i el primer dia ja ens van dir que els torns eren de dotze, amb una hora de descans”, explica. Amb aquestes jornades, el salari net se situava prop dels 1.150 euros al mes. “Et donaven un bonus ridícul si no rebutjaves cap servei o facturaves més de 3.500 euros al mes, però això no passava mai”, lamenta l’exconductor. Al final l’empresa el va acomiadar, i encara que ha pogut cobrar la liquidació reclama que li paguin les quatre hores diàries de més que no constaven al contracte.

Com Alfonso, Ramon Sánchez (nom fictici) també ha acabat demandant l’apli en un jutjat català. Assegura que la flota per la qual treballava el va sancionar sense poder conduir després que la grua se li emportés el cotxe el febrer passat. El Ramon va denunciar-ho a la Inspecció de Treball i l’endemà la companyia el va acomiadar al·legant que la seva productivitat havia baixat. “No es van ni presentar a l’acte de conciliació, i encara m’han de pagar la liquidació”, explica l’exconductor. Ara confia en una sentència favorable en el judici que té el 7 de novembre, en què la flota es podria veure obligada a readmetre’l pagant-li les hores de més del contracte.

El seu cas el porta l’advocat del Col·lectiu Ronda Nacho Parra, que també està al càrrec de la defensa d’un altre exconductor de la plataforma. “El funcionament de Cabify és caòtic: fan fora la gent de manera salvatge”, explica Parra. A diferència dels EUA, on gran part dels conductors són autònoms, a Espanya la majoria estan contractats per empreses de flotes.

Treballadors de plantilla

Al Regne Unit, Uber ja ha fet front a una sentència que l’obliga a reconèixer dos dels seus conductors com a treballadors de plantilla, un debat que només ha arribat a Espanya en el cas dels repartidors de Glovo o Deliveroo. És per això que Sánchez s’enfrontarà a quatre societats en el litigi. A banda de la matriu, Maxi Mobility Spain, ha demandat Yirmi UC Fiesta Omnibus i Vector Ronda -l’empresa que gestiona la flota actualment-, i la ETT Jobandtalent. Fonts de Vector Ronda afirmen que han rebut denúncies “com qualsevol altra empresa” i que la jornada laboral dels conductors respecta el conveni del sector. Cabify ha declinat fer valoracions a aquest diari.

“No és només Cabify, és una situació que es repeteix i es veu molt en aquestes noves empreses tecnològiques”, apunta Parra. Segons l’advocat, l’única manera que les plataformes tenen per generar ingressos és forçant els “límits” i les condicions laborals.Per a Alfonso, a part de les jornades de dotze hores al volant (de les deu de la nit a les deu del matí, en el seu cas), el pitjor de treballar per a Cabify era l’excessiu control sobre els treballadors que exercia l’empresa. “Acabaves apagant el mòbil si volies descansar”, afirma. Sánchez coincideix amb aquest retrat i recorda que els conductors havien d’anar a buscar els cotxes a la base cada dia i pagar de la seva butxaca els productes per netejar-los.

LES CLAUS

1. Quines condicions tenen els conductors de Cabify i Uber a Espanya?

A l’estat espanyol, la majoria de conductors que trobem al volant dels cotxes d’Uber i Cabify estan contractats per empreses de flotes que disposen de llicències VTC. Tot i així, els treballadors denuncien que en molts casos els seus contractes se signen a través d’empreses de treball temporal i que, malgrat que sobre el paper fan jornades de vuit hores al dia, a la pràctica acaben sent-ne dotze. Els conductors de Cabify amb qui ha pogut parlar l’ARA expliquen que el sou s’acostuma a situar entre els 1.100 i els 1.150 euros nets mensuals. A més, l’empresa oferia bonus als empleats que superessin una facturació mensual de 3.500 euros i que no rebutgessin cap servei. Els conductors també lamenten el control a través del mòbil que exerceix l’empresa.

2. Per què demanden les flotes de llicències VTC?

En l’últim any, ja són desenes els exconductors de Cabify que porten les empreses de flotes i la mateixa aplicació davant dels tribunals. En la majoria de casos, reclamen que l’acomiadament va ser improcedent i l’empresa no els va pagar la liquidació. Amb tot, els extreballadors també reivindiquen que haurien de cobrar les hores de més que treballaven, ja que els seus contractes eren de quaranta hores setmanals. Un dels pròxims judicis a Barcelona serà el del Marcos, el 7 de novembre, que ha demandat l’apli per represàlies.