Els bancs preguen per tornar a la normalitat

Ara fa un any, els principals analistes i executius del sector financer afirmaven, convençuts, que el 2017 no hi hauria cap sorpresa negativa en la banca espanyola i perjuraven que el sector era sòlid gràcies a la nova regulació i supervisió europea. Però a la primavera, en qüestió de setmanes, va caure el Banco Popular en una situació que va portar el pànic als clients i va rememorar les aromes de la caiguda de Bankia. Un any després, com es poden imaginar, els principals executius i analistes del sector perjuren que no hi haurà sorpreses i que cap dels cinc principals bancs (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia i Sabadell) protagonitzarà drames financers.

Però la realitat és que ningú ho pot dir del cert. Especialment perquè a Espanya encara queden els antics set nans (ara sis, per l’adquisició de BMN per part de Bankia) i alguns d’ells, com Liberbank, han estat en el punt de mira de les sospites dels analistes més recelosos.

Aquesta qüestió, però, no és ni de bon tros la que més preocupa els principals banquers espanyols. La seva principal preocupació és el que pugui decidir el Banc Central Europeu en matèria de tipus d’interès. La política iniciada per Mario Draghi per mirar d’estimular l’economia amb diner barat (i penalitzacions als bancs que guarden els diners en comptes de prestar-los) és el principal llast d’un sector que ha maldat per alleugerir els seus actius tòxics provinents del totxo i que encara no parla de la crisi en passat.

Però el cert és que en aquesta matèria comencen a aflorar els optimistes. Algunes veus apunten que ja es dona per descomptat que aquest any hi pugui haver, finalment, una pujada de tipus a Europa. Per sostenir el seu argumentari, una evidència: el BCE sempre ha actuat amb prop de dos anys de retard respecte a la Reserva Federal nord-americana. I es dona la circumstància que la Fed va tornar a apujar el preu del diner el desembre del 2015, després d’una dècada de baixades ininterrompudes. En efecte, ja fa dos anys de la decisió adoptada pel banc central dels Estats Units.

Fins que això passi, els bancs espanyols hauran de seguir obtenint beneficis de negocis adjacents al bancari, amb polítiques de contenció de costos agressives i creuant els dits perquè la recuperació macroeconòmica dels últims trimestres no es trenqui per la situació política o qualsevol altra raó.

Només així arribaria la veritable recuperació del sector financer: la que es produirà quan es pugui dir que el saldo de crèdit dels bancs torna a créixer després d’anys caient. Si bé en els últims temps la banca ha subratllat que la demanda de crèdit s’ha reactivat respecte als anys més foscos de la crisi, el cert és que el saldo seguia caient perquè famílies i empreses, amb la lliçó apresa, cancel·len més crèdits dels que demanen. I aquest és el veritable problema del sector.