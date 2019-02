El premi que Mariano Puig no volia rebre a Madrid

Després d’una bona temporada amb un perfil baix, Felip VI ha decidit reaparèixer en l’escena catalana sense estar-se de res. Dimecres, mentre els presos polítics declaraven davant del Tribunal Suprem durant el judici en el qual les acusacions els demanen fins a set dècades de presó, el rei va considerar oportú llançar un missatge de clara resposta al que alguns dels empresonats estan declarant aquests dies.

Si al matí Josep Rull deia que la Generalitat “estava vinculada al mandat del poble de Catalunya expressat a les urnes”, aquella mateixa tarda Felip VI responia que “no és admissible apel·lar a una suposada democràcia per damunt del dret”.

Aquesta irrupció inesperada del rei d’Espanya al debat polític ha coincidit, a més, amb la seva reaparició en escenaris importants de l’economia catalana: avui mateix serà al sopar amb el qual cada any se celebra la imminent arribada del Mobile World Congress (també visitarà el saló demà al matí per inaugurar-lo oficialment), mentre que demà a la tarda anirà a l’escola de negocis Iese per donar el premi Reino de España a Mariano Puig Planas, fill del fundador del grup perfumer i que va liderar la companyia fins fa vint anys. Actualment, el president de la companyia és Marc Puig, fill de qui demà rebrà el premi.

El més sorprenent és que aquest guardó en realitat és el Reino de España corresponent a l’any 2017. Tenint en compte que som al 2019, arriba amb més d’un any de retard. Per què?

El premi es dona de manera rotatòria a Madrid, el País Basc i Catalunya, i el 2017 tocava donar-lo a Catalunya. Atesa la tensa situació política, Felip VI -sempre és el monarca qui fa l’entrega- va decidir ajornar-ho. Una decisió que alguns dels coneixedors de les negociacions amb la Casa del Rei qüestionen: “Per complicat que sigui, el rei hauria d’haver vingut”.

Una alternativa que es va plantejar, segons expliquen les fonts consultades, va ser que Mariano Puig rebés el premi fora de Catalunya, possiblement a Madrid. Però el mateix Puig s’hi va negar perquè el volia rebre a Barcelona. Prop d’un any i mig després, finalment, Felip VI ha accedit a donar el premi a la capital catalana, fent-ho coincidir amb la seva visita pel Mobile World Congress.

La curta història del guardó

El guardó Reino de España té una història peculiar. Es va fundar el 2014, està impulsat pel Cercle d’Economia català, el Círculo de Empresarios de Madrid i el Círculo de Empresarios Vascos i ha demostrat tenir un èxit mediàtic irregular. Joan Carles I només va entregar-lo en la seva primera edició (tres dies després d’anunciar la seva abdicació, fet que va convertir la cerimònia en un homenatge no al premiat, sinó al monarca), i després ja l’ha seguit Felip VI.

Segurament, la història que ha precedit aquesta entrega farà que el premi tingui, per primer cop, una presència mediàtica més destacada.