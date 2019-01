El president d'Agbar demana estabilitat institucional perquè la marca Barcelona torni a aportar valor

El president d'Agbar i vicepresident executiu de Suez, Àngel Simón, ha assegurat aquest dijous que cal estabilitat institucional perquè la marca Barcelona torni a ser reconeguda i torni a aportar valor a les empreses, cosa que, segons ells, ara no passa. Agbar, que va traslladar la seu a Madrid després del referèndum de l'1-O, és l'única gran empresa que l'ha tornat a portar a Barcelona.

En una conferència organitzada per PwC, Àngel Simón ha assegurat que durant la dècada dels 90 del segle passat la marca Barcelona ajudava les empreses que s'internacionalitzaven perquè aportava un valor associat. "La ciutat ajudava les empreses amb el 'made in Barcelona' –ha indicat Simón, que ha reblat–: Ara això no hi és".

Per tant, segons ha dit el president d'Agbar, "es necessita una tranquil·litat institucional a Barcelona que ens permeti sortir a l'exterior". Per això, ha demanat "tranquil·litat i seguretat institucional que permeti també a la gent que ve de fora poder desenvolupar els seus projectes".

Àngel Simón s'ha queixat de les traves de les administracions a l'hora de fer inversions. Així, ha explicat que la seva empresa ha innovat desenvolupant un sistema de depuradora que s'autoabasteix d'energia i és totalment circular, però no l'han pogut implantar a Barcelona i ho han hagut de fer a Xile.

Simón ha indicat que a l'àrea de Barcelona cal molta inversió en sanejament que no s'està fent, i en aquest sentit ha criticat que la Generalitat recapta 150 milions anuals de l'àmbit metropolità i només reverteix a aquesta zona 50 milions.

El president d'Agbar, davant el debat sobre la remunicipalització de l'abastament d'aigua, ha apostat per la col·laboració público-privada, i ha insinuat que aquest debat s'ha forçat des d'algunes esferes però que no preocupa als ciutadans. "El terme 'remunicipalització' no existeix, és un invent comunicacional", ha dit.