El president de la CNMV assegura que Catalunya ha malmès la imatge d'Espanya a l'exterior

El president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Sebastián Albella, ha assegurat que la crisi política ha "malmès" la imatge d'estabilitat d'Espanya i ha penalitzat l'atracció d'empreses procedents del Regne Unit com a conseqüència del Brexit. Així ho ha afirmat en unes jornades organitzades per 'Cinco Días' que ha recollit Europa Press.

El president del supervisor dels mercats espanyols ha incidit en el fet que la imatge d'estabilitat d'Espanya ha quedat malmesa com a conseqüència de les tensions polítiques. Això sí, ha puntualitzat que amb l'aplicació del 155 la situació "s'ha destensat". "És una pena que l'estabilitat, que ha sigut molt gran durant els últims 40 anys, es vegi afectada", ha subratllat Albella, que alhora s'ha manifestat "molt preocupat" sobretot durant els moments de màxima tensió.

Al mateix temps, però, Albella ha anat en una direcció similar a la del govern espanyol, que està convençut que amb el 155 i les eleccions del 21 de desembre es tornarà a la "normalitat". Per això, el president de la CNMV ha insistit que els nivells d'estrès s'han mantingut "molt baixos", malgrat fets com ara la crisi de Banco Popular, els atemptats de Barcelona o la crisi política a Catalunya.

Una de les fites que la CNMV s'havia marcat aquest any amb la seva renovada direcció era intentar aprofitar el màxim la fuga d'empeses de la City de Londres amb el Brexit. Albella ha assegurat que "la CNMV ha estat molt activa" i ha mantingut contactes amb unes 25 empreses interessades a traslladar la seva seu o "incrementar molt significativament la seva presència a Espanya". Entre aquestes companyies, ha assegurat que hi ha bancs internacionals i 'fintech', però que la majoria són empreses d'inversió i gestores de fons.

Sobre aquesta tasca, Albella ha assegurat que la tensió a Catalunya "no hi ha ajudat", però sí que ha insistit que "no perd l'esperança".