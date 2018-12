El president de la Cambra de Comerç augura que demà hi haurà una solució per a la Fira

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, creu que demà es podrà resoldre el relleu a la presidència de Fira de Barcelona durant el consell general, en què participaran els representants de les tres institucions que en formen part: la Cambra de Comerç, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

Miquel Valls ha evitat referir-se a Pau Relat com el candidat a substituir Josep Lluís Bonet com a president de la Fira. Durant la tradicional trobada de Nadal amb els periodistes, Miquel Valls ha assegurat que hi haurà "una solució per a la Fira" i s'ha mostrat segur que les altres dues institucions acceptaran la seva proposta.

El relleu a la Fira, amb un Bonet que hauria d'haver acabat el seu mandat, s'ha convertit un xoc entre les tres institucions. Per al càrrec de president han sonat diversos noms i alguns d'ells seran nomenats membres del consell de la Fira, com Kim Faura (Telefónica), Manel Vallet (Catalonia Hotels), Helena Guardans (Sellbytel) i Mar Alarcón (Social Car). Però sembla que finalment l'escollit per a la presidència serà Pau Relat, president de FemCat i conseller delegat de la multinacional MAT Holding.

Relat sembla el més ben posicionat, malgrat que la filtració del seu nom com a proposta de la Cambra per assumir la presidència de la Fira va motivar una plantada de bona part dels membres del consell d'administració a Miquel Valls.



Amb el previsible nomenament de Pau Relat en substitució de Josep Lluís Bonet, es desbloqueja un dels càrrecs pendents de renovar en les principals institucions econòmiques de Catalunya.

A la primavera serà el torn de la Cambra de Comerç de Barcelona, les eleccions de la qual estan previstes per al maig del 2019, malgrat estar pendents d'una resolució judicial sobre el vot electrònic. Es tracta d'uns comicis molt disputats que de moment tenen quatre candidats. Enric Crous, José María Torres, Ramon Masià i Carles Tusquets competeixen per substituir Miquel Valls al capdavant d'aquesta corporació de dret públic.

Aquest dijous Valls ha dit que espera que el nou president de la Cambra "sigui el millor per a l'economia del país i mantingui la reputació de la institució".