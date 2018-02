El president de Foment veu possible un govern d'esquerres a Catalunya

El president de la patronal Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, veu possible la constitució aviat d'un govern "d'esquerres" a Catalunya. El president de la patronal catalana de grans empreses ho ha dit aquest dimarts en un esmorzar-col·loqui a Barcelona.

"Sembla possible un govern d'esquerres", ha dit en resposta a una de les preguntes, i quan els periodistes han insistit per saber a què es referia, Gay de Montellà ha situat Junts per Catalunya com una formació d'esquerres.

El president de la patronal ha advocat diverses vegades per la necessitat que Catalunya tingui Govern, i en aquest sentit ha dit que no és "favorable" a unes noves eleccions. Això sí, ha indicat que el nou executiu hauria de ser 'business friendly', "com els que teníem el 2012 i el 2013 [quan governava Artur Mas], i que és el que voldríem".

Joaquim Gay de Montellà, que s'ha declarat "catalanista no independentista" ha defugit contestar si Catalunya aniria millor econòmicament amb la independència, i s'ha limitat a contestar que "l'Europa actual és una Europa dels estats, però quan sigui més sòlida passarà a ser una Europa de les regions i llavors Catalunya tindrà un paper fonamental en la contribució a aquesta Europa", amb "una posició més favorable".

Fugida d'empreses

Respecte a la situació econòmica, Gay de Montellà ha reclamat un govern estable, tant a Catalunya com a Espanya, que hi hagi pressupostos i diàleg social i polític. Sobre la manca de pressupostos de l'Estat, el president de la patronal ha dit que Catalunya ho patirà i que podria perdre un 15% de la inversió estatal.

A més, Gay de Montellà ha reclamat diàleg per facilitar que retorni a Catalunya la seu social de les més de 3.000 empreses que han demanat el trasllat a causa de la situació política. Segons ha dit, això ara no té un impacte en l'economia, però en pot tenir a mitjà termini.

Vaga del 8 de març

Entre els assistents a la conferència hi havia el delegat del govern de l'Estat a Catalunya, Enric Millo; el president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls; l'exdiputat d'Unió Josep Sánchez-Llibre; el president de la patronal Pimec, Josep González; el diputat i primer secretari del PSC, Miquel Iceta; el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, i els secretaris generals d'UGT i CCOO de Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, que en acabar l'acte anaven a registrar la convocatòria de vaga per al 8 de març, dia de la dona treballadora.

Una vaga que no té cap suport de Foment del Treball, segons ha dit Gay de Montellà, perquè no es convoca per motius laborals. "Tenim un respecte total per les vagues laborals, però les accions polítiques o socials entenem que no són una vaga", ha reblat Gay de Montellà, que no obstant ha remarcat que està en contra de qualsevol discriminació laboral o salarial per raons de sexe.