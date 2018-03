El president de l’Eurogrup, ‘caçat’ cuinant el dèficit

“La xifra està equivocada”. Mário Centeno, ministre de Finances portuguès, feia ahir aquesta peculiar apreciació en referència a la xifra de dèficit públic que l’oficina d’estadístiques europees (Eurostat) atorgava dilluns al dèficit de Portugal de l’any 2017, un 3%, en el límit que els socis europeus tenen autoritzat. Anteriorment, des de Lisboa, Centeno havia afirmat que el dèficit de Portugal havia sigut del 0,9% del PIB.

En realitat, la xifra no està del tot equivocada. Centeno (també president de l’Eurogrup i, per tant, guardià dels països de l’euro) intentava maquillar la dura realitat d’un país que ha fet enormes esforços en els últims anys per reduir el dèficit. Però la xifra del 3% és correcta perquè l’Eurostat sempre comptabilitza les ajudes públiques a la banca com a dèficit públic, uns diners que acostumen a inflar la dada de dèficit. El cas de Portugal n’és un bon exemple. La injecció de diner públic a la Caixa Geral de Depósitos (CGD) ha disparat el dèficit del 2017 fent-lo augmentar més de dos punts.

La Comissió Europea sempre ha avalat que l’Eurostat inclogui les ajudes públiques per al sector bancari a la xifra de dèficit, però al mateix temps només té en compte la xifra sense les ajudes bancàries a l’hora d’impulsar procediments d’infracció per a aquells països que superen el 3% de dèficit. És a dir, que si Portugal hagués superat el llindar del 3% comptant les recapitalitzacions bancàries, la CE no hauria sancionat el país perquè, sense les ajudes, estaria per sota del 3%. Per tant, la queixa de Centeno és totalment estèril: la xifra és correcta i no té cap conseqüència per a Portugal.

“CGD va ser recapitalitzada per un procés aprovat per la Comissió Europea fora del règim d’ajudes d’estat, per això les ajudes no han de ser registrades en els comptes públics”, insistia ahir el ministre portuguès. Centeno, que coneix perfectament les normes, va admetre que el 3% de dèficit “no tindrà cap impacte en l’avaluació dels comptes públics de Portugal”. Per això, i perquè és el president de l’Eurogrup, sorprèn la reacció de Centeno.

La veritat és que la majoria de països intenten fer lluir la xifra de dèficit excloent-ne els ajuts a la banca. Rajoy ho ha fet aquest any, assegurant que el dèficit d’Espanya va ser del 3,07%. En realitat va ser del 3,11%, incloent-hi els ajuts a la banca.

Mantenir el dèficit a ratlla

Mantenir el dèficit per sota del 3% s’ha convertit en una obsessió per als governs europeus, especialment des de la crisi, que va disparar els dèficits d’alguns països, sobretot dels de la perifèria, com Grècia, Irlanda, Portugal o Espanya. Brussel·les, tot i que ha mostrat certa flexibilitat, pressiona les capitals perquè compleixin. Pràcticament tots els socis han sanejat els seus comptes i han pogut deixar enrere la supervisió de Brussel·les. De tots els estats membres, només un, Espanya, manté obert un procediment per dèficit excessiu.