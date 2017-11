La pressa dels empresaris i del PP perquè arribi l’AVE

Les obres per a l’arribada de l’AVE a Múrcia van començar dimecres sota la custòdia policial als punts més susceptibles de protestes i amb la notícia que els agents allotjats al vaixell del Piuet a Barcelona es desplaçaven cap a Múrcia. El govern municipal i regional està disposat a tot per garantir que les obres es duen a terme. Però si després de prop de 20 anys de retard en l’arribada de l’alta velocitat a Múrcia aquest 2018 hi ha pressa és perquè es conjuren interessos empresarials i electorals que, per ara, poden més que la força dels veïns. “L’AVE ha d’arribar a Múrcia com més aviat millor perquè suposarà feina i desenvolupament per a la regió”, recordava dijous el president de la comunitat de Múrcia, Fernando López Miras (PP), a Rajoy en una reunió que van tenir a la Moncloa.

Una regió oblidada

Aquest és un dels principals arguments del govern de Múrcia i de les empreses que reclamen l’AVE, no només com a dinamitzador de l’economia regional sinó com a preàmbul imprescindible per a la construcció definitiva del tram del corredor mediterrani que els ha de connectar amb el nord d’Europa i amb el port d’Algesires.

En el retard de les obres, patronal i veïns comparteixen desesperació. Múrcia se sent discriminada pel sistema de finançament i per la inversió de l’Estat a la comunitat. El seu president va recordar a Rajoy dijous que Múrcia rep 250 milions menys que la mitjana estatal. López Miras va transmetre al president espanyol les exigències d’una patronal “farta” d’esperar l’arribada de l’alta velocitat, la posada en marxa de l’aeroport de Corvera -cinc anys aturat- o la gestió integral de l’aigua.

Per això tenen pressa. Tal com recorda el portaveu de la Confederació Regional d’Organitzacions Empresarials (CROEM), el compromís per a l’arribada de l’AVE a Múrcia data del 2001, quan el ministre Álvarez-Cascos va prometre desenvolupar l’alta velocitat a Madrid, Castella-la Manxa, el País Valencià i Múrcia. Des del CROEM recorden que, de totes aquestes, Múrcia és l’única sense AVE. Per això el volen ja, soterrat (com reclamen els veïns) o no. Els murcians els identifiquen com a part responsable que les obres comencessin sense soterrament i, per això, el 17 d’octubre es van manifestar davant la seu del CROEM, construint-hi un petit mur com el que es va començar a construir davant de casa seva.

Veïns i veus locals assenyalen que si el PP regional i municipal ha sigut tan bel·ligerant fins al punt de protegir les obres amb repressió policial contra els manifestants és perquè vol arribar a les pròximes eleccions amb la foto feta. Però els veïns recorden que no és que no vulguin que arribi l’AVE, sinó que no el volen sense soterrar. “El PP s’oblida que al barri més afectat si no hi ha soterrament va guanyar per un 80% les últimes eleccions”, diuen dues veïnes del barri de Santiago el Mayor, on hi ha el pas a nivell més perillós de la ciutat.