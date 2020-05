Més pressió a les aerolínies pels reemborsaments i l'exigència de la distància de seguretat

Les xarxes socials són un recurs habitual (i sovint efectiu) perquè els passatgers facin visibles les seves queixes contra les aerolínies, també durant la pandèmia. Els problemes per aconseguir els reemborsaments dels vols suspesos per les restriccions al trànsit aeri han centrat fins ara les reclamacions dels viatgers, que amb l'inici de la desescalada també critiquen les mesures de seguretat dins els avions davant de possibles contagis.

Diversos ocupants d'un vol d'Iberia Express entre Madrid i Las Palmas de Gran Canaria van denunciar ahir a Twitter que la ruta es fes amb l'avió "gairebé ple al complet" i sense deixar un seient de separació entre els passatgers. Després de veure els vídeos i les imatges, agents de la Guàrdia Civil van inspeccionar l'aparell i el cos ha denunciat la companyia per incomplir les mesures sanitàries de l'estat d'alarma.

Dónde está la distancia de seguridad @Iberia? Va el avión casi completamente lleno y no hay ni siquiera un asiento de separación entre pasajeros. Esto es una VERGÜENZA. @el_pais @eldiarioes @elmundoes pic.twitter.com/HnOJDluCkh — Efrén Hernández (@efren_hr) May 10, 2020

Fonts d'Iberia Express han insistit que la companyia compleix amb les mesures de l'estat d'alarma, ja que, malgrat que han de garantir la màxima separació entre viatgers, no s'han establert restriccions a la capacitat dels aparells. L'aerolínia assegura que els nivells d'ocupació han sigut molt baixos en els dos últims mesos (només s'han pogut fer desplaçaments per causa de força major) i tan sols "puntualment" s'han produït situacions com la que denuncia el vídeo. Així doncs, argumenta que per garantir el màxim espai possible entre passatgers han començat a oferir de manera gratuïta la selecció de seient, prioritzant els de la finestra i el passadís.

El sector, a través d'associacions internacionals com IATA, rebutja qualsevol restricció a la capacitat dels avions i defensa que operar sense una tercera part del passatge és una opció econòmicament inviable. A més, ja ha demanat a Brussel·les que sigui més flexible amb els drets del consumidor perquè les companyies puguin oferir bons per l'import dels bitllets cancel·lats durant un temps limitat en lloc d'obligar-les a fer el reemborsament.

Tot i els esforços de la indústria per rebaixar la factura dels vols cancel·lats, el ministre de Consum, Alberto Garzón, ha anunciat aquest dilluns que posarà en marxa un mecanisme extrajudicial vinculant per garantir que les aerolínies respecten els drets dels passatgers. Malgrat les companyies tenen l'obligació de tornar l'import dels bitllets en cas de cancel·lació, el ministre ha indicat que sovint l'única manera de recuperar els diners és passar pels tribunals. "És un recorregut tan llarg i costós que ningú l'acaba fent", ha lamentat Garzón.

L'òrgan que recull les reclamacions contra les aerolínies a Espanya és l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i, segons Garzón, fent una estimació conservadora, n'hi ha més de 700.000 pendents de sortir a la llum un cop s'acabi l'estat d'alarma. "L'administració i les comunitats no tenen la capacitat i els recursos suficients per tramitar-ho de manera òptima", ha exposat el ministre.

Quarantena als passatgers

Al Regne Unit, les mesures per evitar els contagis de covid-19 en el trànsit aeri aviat faran un pas més. El premier britànic, Boris Johnson, va avançar ahir que té previst imposar una quarantena a tots els viatgers que arribin amb avió al seu país. Aquesta obligació, però, xocaria amb els plans del hòlding d'aerolínies IAG (del qual formen part British Airways, Iberia i Vueling) per reprendre les rutes al juliol. El seu conseller delegat, Willie Walsh, ha comparegut a la comissió de transports del Parlament britànic per explicar l'impacte de l'emergència sanitària en l'empresa i ha assegurat que els plans de l'executiu afegiran més pressió a la seva operativa.

El directiu ha afirmat que el grup encara no es veu abocat a demanar un rescat al govern britànic, però aplicarà retallades de plantilla a totes les seves aerolínies. "Probablement hem esgotat tots els camins que puc pensar en aquest punt per reforçar la nostra liquiditat. L'efectiu s'ha reduït de manera significativa i seguirà així durant els mesos de maig, juny i juliol", ha dit Walsh.