El govern espanyol aprova la taxa Google i la taxa Tobin: "Demostrem a Brussel·les el nostre compromís"

El govern espanyol ha accelerat l'aprovació de mesures fiscals incloses en el pla pressupostari per al 2018 per quadrar els comptes en un gest per convèncer Brussel·les. El consell de ministres ha donat llum verda aquest divendres a dos avantprojectes de llei, el de les transaccions financeres i el dels serveis digitals, conegut com a 'taxa Google'.

També ha aprovat l'avantprojecte de llei contra el frau fiscal, que inclou la prohibició de futures amnisties. "Els compromisos es demostren amb fets", ha dit la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Són tres mesures que tenen com a objectiu augmentar la recaptació de l'Estat per poder reduir el dèficit públic, tal com exigeix la Comissió Europea, organisme que ha de donar l'aval als pressupostos. Amb l'acceleració de les mesures, el president de l'executiu central vol demostrar a la Comissió Europea que el seu pressupost és creïble. "Demostrem de manera clara la nostra voluntat d'avançar en el camí marcat de la coherència amb el pla pressupostari", ha subratllat Celaá.

Carta de la Comissió Europea

La decisió del consell de ministres arriba precisament l'endemà que Brussel·les anunciés que demanarà aclariments al govern espanyol sobre les mesures dels pressupostos per reduir el dèficit públic. Brussel·les no veu clar que quadrin els comptes i està previst que aquest divendres enviï una carta a Pedro Sánchez per demanar-ne més informació.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha restat importància a la carta de la Comissió Europea i ha assegurat que la petició d'informació "entra en l'absoluta normalitat". Montero s'ha mostrat convençuda que l'executiu comunitari "donarà el seu aval als comptes" espanyols per al 2019.

Dures crítiques a l'oposició

En paral·lel als esforços de Madrid per convèncer Brussel·les, el govern espanyol critica la deslleialtat de l'oposició. Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, tant la ministra portaveu com la ministra d'Hisenda han criticat durament el Partit Popular i Ciutadans. Celáa ha acusat el PP de fer "ús i abús de les institucions d'una manera partidista", en referència a l'anunci d'aquesta setmana que intentaran vetar el futur projecte de pressupostos.

"Em costa d'entendre que una formació política democràtica pregoni a so de bombo i platerets que farà el possible i l'impossible per paralitzar la tramitació d'un projecte de llei de pressupostos [...] abans que arribi al lloc on resideix la sobirania popular", ha insistit al seu torn Montero.

Isabel Celaá ha valorat d'"immadura" la política que està fent la nova direcció del PP, amb Pablo Casado al capdavant, i ha assegurat que és d'una "immaduresa política" que tan sols és comparable a la del "seu soci pinça", Ciutadans. "Venien a regenerar la política espanyola i el que fan es sumir-la a un continu bloqueig", ha manifestat la portaveu per valorar la manera de fer política de la formació taronja.

Celaá també ha valorat la visita de dimecres de Pablo Casado a Brussel·les, on va parlar amb dirigents europeus per qüestionar el projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2019. "Casado no està sent legal", ha dit Celaá, i ha valorat que no "és una actuació digna". La portaveu, però, s'ha mostrat serena perquè ha assegurat que "les aliances d'Espanya a Europa tenen prou solidesa".