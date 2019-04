La manca de pressupostos i les eleccions frenen el sector de la construcció

El sector de la construcció mostra símptomes clars d'alentiment, si no frenada, bàsicament per la manca de pressupostos, tant de l'Estat com de la Generalitat, així com per la convocatòria d'eleccions municipals, segons asseguren els responsables de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), que aquests dimarts han presentat l'informe del sector del 2018 i les previsions per al 2019.

Malgrat tot, la licitació d'obra pública el primer trimestre d'aquest any, segons les dades provisionals, és encara superior al mateix trimestre de l'any passat. Així, el primer trimestre d'aquest any s'han licitat obres per valor de 462 milions d'euros a Catalunya, quan el mateix trimestre de l'any passat es va arribar a 389,6 milions.

L'augment l'aporten l'administració de l'Estat, que ha licitat 122 milions d'euros (49,8 el primer trimestre de l'any passat) i la Generalitat, amb 108,6 milions (96,4 fa un any). Però, segons apunta el president de la CCOC, Joaquim Llansó, el ritme no es mantindrà durant l'any, "que serà gris i pla per al sector", perquè no hi ha pressupostos de l'Estat ni de la Generalitat i, per tant, només es poden licitar aquelles obres públiques que formen part de plans plurianuals.

En el cas dels ajuntaments, la licitació d'obra el primer trimestre d'enguany, de 231,5 milions d'euros, ja ha estat inferior al mateix trimestre de l'any passat (243,5 milions) i molt inferior al quart trimestre de l'any passat (308,6 milions).

Llansó ha criticat que "la planificació de les obres va molt lligada als períodes electorals" i ha augurat que la frenada es notarà més al segon trimestre i s'accentuarà durant la resta de l'any. Una opinió que se sustenta en els indicadors estadístics del sector de la construcció. El consum de ciment el 2018 va baixar un 1,2%, quan l'any anterior va augmentar un 13,6%; la producció de formigó va augmentar un 9,6% el 2018, enfront d'un creixement del 14,1% el 2017; i la població ocupada del sector, que el 2017 va augmentar un 14,2%, el 2018 només es va incrementar un 2,5%.

A més, els contractistes consideren que les administracions continuen acceptant en l'obra pública "ofertes de risc", ja que, malgrat que la baixa mitjana de les ofertes sobre el preu inicial en les adjudicacions s'ha moderat, el 2018 s'ha situat encara en el 16,6%.

Per reactivar el sector de l'obra pública els contractistes proposen que la planificació es faci a llarg termini, superant els cicles electorals, i incentivar la col·laboració público-privada introduint un canon d'explotació i manteniment en totes les vies d'alta capacitat de l'Estat que permetria fer front al dèficit de conservació de la xarxa viària, que és calcula en uns 7.000 milions.

Crítica a Colau

Els contractistes s'han queixat de l'impacte de la nova llei de contractes públics, que, seguint la normativa europea, inclou les anomenades clàusules socials en els contractes. "Algú es pensa que som una ONG, les constructores", ha indicat el president de la CCOC. I ha reblat: "Demanar molta clàusula social és incompatible amb el negoci tenint en compte que moltes administracions continuen adjudicant obres per sota del cost".

Quant a la construcció residencial, els contractistes preveuen que mantingui el pols, malgrat les crítiques a algunes mesures, com la que impulsa l'Ajuntament de Barcelona per obligar a reservar un 30% dels habitatges de nova promoció a pisos socials. "És difícil d'entendre, caurà [la mesura] pel seu propi pes", ha indicat Joaquim Llansó, que creu que no es pot obligar, per exemple, a reservar un 30% d'una promoció de Sarrià-Sant Gervasi a pisos socials. Una altra cosa seria que s'obligués a fer aquest 30% d'habitatge social en solars cedits per l'ajuntament, ha indicat el president dels contractistes.