Facua denuncia que el preu de la ITV pot variar un 167% segons la comunitat

L'organització Facua - Consumidors en Acció ha alertat de les diferències de fins a un 167% en les tarifes de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) per als turismes amb motor de gasolina i d'un 95,5% en els vehicles de dièsel en funció de la comunitat autònoma. El preu mitjà de la ITV a l'Estat és de 34,52 euros per a turismes de gasolina i 41,23 euros per als equipats amb motor dièsel.

En el cas de Catalunya, l'import és de 36,42 euros per als primers i de 41,41 euros per als segons. Tot i que aquests preus se situen per sobre de la mitjana estatal, estan lluny de comunitats com Euskadi, on hi ha la tarifa més alta per als turismes de gasolina, de 45,38 euros.

Al País Basc el segueixen Cantàbria, amb 42 euros, i la Comunitat de Madrid, amb 41,72 euros. Les tarifes més econòmiques, en canvi, són a Mallorca, amb 17 euros; Múrcia, amb 22,3 euros, i Andalusia, amb 26,19 euros per als vehicles de menys de 1.600 centímetres cúbics i 35,4 euros per a la resta.

Pel que fa a les tarifes de les ITV per a vehicles dièsel, Madrid és la més cara, amb 56,04 euros de mitjana. A continuació, hi ha les estacions privades de Múrcia, amb 48,26 euros, i Galícia, amb 47,72 euros. Les tarifes més baixes són les estacions públiques d'Extremadura, 28,67 euros; Navarra, 29,4 euros, i les d'Andalusia per a turismes de menys de 1.600 centímetres cúbics, 30,79 euros.

254% de diferència en les motos

Les diferències són encara més grans en el cas de les motos. La tarifa mitjana de l'Estat per passar la ITV d'una motocicleta és de 19,9 euros. En aquesta categoria, la diferència entre els preus és d'un 254%. Així, mentre el preu a Madrid és de 36,17 euros, a Mallorca és de 10,21 euros. Pel que fa a l'increment de preus registrat aquest any, Galícia és la comunitat amb un augment més elevat: d'un 11,5% per als vehicles de gasolina, d'un 9,4% per als de dièsel i d'un 13,2% per a les motocicletes.

D'altra banda, Mallorca, que ha canviat el sistema de gestió i ara depèn directament del Consell Insular, ha experimentat una baixada de preus de fins al 48,2% en el cas dels vehicles de gasolina i un 36,1% per als de dièsel i les motocicletes. A Catalunya, els preus no han variat.