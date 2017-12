El preu de la benzina i el gasoil és un 6% més car aquest pont

Marxar de pont amb cotxe surt més car aquest any que no pas l'any passat. El preu del litre de gasolina i el del de gasoil és de mitjana un 6% més car ara que el mateix període del 2016, tot i que aquesta última setmana tots dos s'han mantingut estables.

En concret, el preu del litre de gasoil s'ha situat en 1,135 euros, després d'haver caigut un 0,02% respecte de fa set dies, segons dades recollides a partir del 'Butlletí Petrolier de la Unió Europea'. Malgrat aquesta lleugera baixada, ara el preu és un 6% superior als 1,068 euros que va marcar el preu mitjà del gasoil fa un any per aquestes dates i es manté prop dels màxims de l'any.

Per la seva banda, el preu mitjà del litre de gasolina ha caigut (-0,016%) també per segona setmana consecutiva, fins a situar en 1,237 euros. Però, tal com passa amb el gasoil, en aquest cas, el preu també és més alt que fa un any: un 4,5% més car que els 1,184 euros que costava el litre d'aquest combustible durant el pont de l'any passat.

D'aquesta manera, omplir un dipòsit de 55 litres de gasoil suposa per al consumidor un cost de 62,42 euros, 3,6 euros més que fa un any. En el cas de la gasolina, un dipòsit de 55 litres té un cost de 68,03 euros, és a dir, gairebé 3 euros més que en les mateixes dates del 2016. La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu un total de 6,7 milions de desplaçaments a tot Espanya amb motiu de les festivitats d'aquests dies.

A més, el comportament dels carburants coincideix amb un moment en què els preus del cru de qualitat Brent, de referència a Europa, s'han estabilitzat per sobre del llistó dels 60 dòlars. Aquest dijous, el barril de Brent cotitzava a 61,6 dòlars, mentre que el Texas americà s'intercanviava a 56,19 dòlars.

Espanya, per sota de la mitjana europea

La gasolina és més barata a Espanya que a la mitjana tant de la Unió Europea com de la zona euro, on el preu de venda al públic del litre de combustible Eurosúper 95 se situa en 1,366 euros per al conjunt d'Europa i en 1,405 euros a l'Eurozona.

El preu és més baix a Espanya que als països del seu entorn perquè, tot i les pujades de l'IVA i altres gravàmens, encara compta amb una menor pressió fiscal, en general, que la mitjana comunitària.