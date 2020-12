Barcelona encapçala la caiguda del preu dels lloguers a Espanya amb un 9,4% aquest any

La pandèmia de covid-19 ha tingut un impacte important en el preu del lloguer, sobretot en ciutats amb mercats més grans com Barcelona. Segons el portal Idealista, el preu del lloguer a la capital catalana ha caigut un 9,4% durant el 2020 i ara se situa en 14,9 euros el metre quadrat al mes de mitjana.

Barcelona, doncs, encapçala el descens del preu dels lloguers a Espanya, i no s'hi registrava una caiguda d'aquesta mena des de l'any 2011, en plena crisi financera i del deute.

La baixada del preu dels lloguers es va accentuar després del confinament. Al maig, segons Idealista, es va assolir el preu màxim, de 17,6 euros el metre quadrat, mentre que aquest desembre ja havia baixat un 15%.

La causa del descens continuat cal buscar-la en l'augment de l'oferta de pisos per llogar, cosa que portals com Idealista noten ràpidament per la quantitat d'anuncis que els arriben. "Durant el 2020 els principals mercats han experimentat caigudes en el preu dels habitatges per l'important increment de l'oferta disponible, que s'ha arribat a duplicar en algunes ciutats com Barcelona i Madrid", ha indicat al seu informe el portal immobiliari.

També s'hi destaca que la caiguda de preus ha sigut generalitzada a tota la capital catalana, amb descensos en tots els districtes. La més important s'ha registrat a Ciutat Vella (-16,7%), seguida per l'Eixample (-11,6%), les Corts (-11,2%) i Sant Martí (-8,8%). La baixada ha sigut inferior a Sants-Montjuïc (-7,1%), Horta-Guinardó (-6,2%), Nou Barris (-5,6%) i Gràcia (-5%). Els districtes amb un descens més baix dels preus van ser Sarrià-Sant Gervasi (-4,9%) i Sant Andreu (-3,6%).

En canvi, pel que fa al preu dels lloguers Sarrià-Sant Gervasi és el que té els registres més alts (16,1 euros el metre quadrat). I, malgrat l'important descens registrat, Ciutat Vella i l'Eixample ocupen el segon i tercer lloc, amb 15,8 euros i 15 euros el metre quadrat al mes, respectivament. Els preus més assequibles se situen a Horta-Guinardó (12,5 euros), Sant Andreu (12,8 euros) i Sants-Montjuïc (14 euros).

Al conjunt de la província de Barcelona (-4,7%) també s'ha produït un descens generalitzat tot i que hi ha excepcions. Els extrems els ocupen Sant Coloma de Gramenet, on el preu que demanen els propietaris s'ha desplomat un 9,8% l'últim any, i el Masnou, on els preus han augmentat un 14,6%.

Segons Idealista, a Catalunya en conjunt el preu del lloguer ha baixat un 2,8% i se situa ara en 13,8 euros el metre quadrat de mitjana. Però el comportament no va ser igual, amb descensos a Barcelona (-4,7%) i sobretot a Lleida (-16,7%), mentre que a Tarragona i Girona van pujar lleugerament, un 2,3% i un 1,3%, respectivament. No obstant això, a les capitals de demarcació el comportament va ser diferent perquè a la ciutat de Lleida els preus van pujar un 12% i van baixar a Girona (-4,9%), Barcelona (-9,4%) i Tarragona (-4,4%).

Al conjunt de l'Estat, el preu del lloguer ha pujat un 1,4% l'últim any, però amb comportaments molt desiguals i caigudes importants a les grans capitals. Barcelona és seguida per Madrid (-7,3%), Palma (-6,2%), Màlaga (-7,6%) i Sevilla (-5,2%). En canvi, les capitals de província on més van pujar van ser Ourense (13,5%), Lleida (12%) i Terol (11,1%).

Madrid continua encapçalant el preu, amb 15 euros per metre quadrat al mes de mitjana, empatada amb Sant Sebastià. Barcelona ocupa el tercer lloc amb 14,9 euros el metre quadrat, seguida de Bilbao amb 12,7 euros.