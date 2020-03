L'Íbex-35 rebota un 1,39% després del 'dilluns negre' pel coronavirus

La borsa espanyola ha obert aquest dimarts amb guanys d'un 1,39%, fins als 7.815,60 punts, després que en la sessió de dilluns caigués un 7,96%, la baixada més gran des del referèndum del Brexit, el juny del 2016. Tot plegat pel pànic davant d'una recessió a nivell mundial pel coronavirus i per la caiguda del cru. Tots els valors del selectiu espanyol, excepte Endesa, que perdia un 0,05%, cotitzaven a l'alça a l'obertura de la sessió. Tot i això, el principal índex de la borsa espanyola no aconseguia assolir els 7.800 punts.

La resta de principals parquets europeus també obrien a l'alça. L'Euro Stoxx 50 pujava un 1,3%, mentre que el FTSE 100 de Londres millorava un 1,2%, el Dax de Frankfurt pujava un 0,8% i fins i tot l'índex FTSE MIB de la Borsa de Milà es movia a l'alça i pujava un 0,4%.

També les borses de Tòquio i de la Xina han repuntat lleugerament en la sessió d'aquest dimarts. La Borsa de Tòquio ha tancat amb un repunt del 0,85% en el seu principal indicador, el Nikkei, després d'arribar a caure més d'un 4% al començament de la jornada i de registrar un descens encara més gran durant el dilluns negre global. L'índex de referència Nikkei ha acabat la sessió amb un guany de 168,36 punts, fins als 19.867,12 punts, mentre que el Topix, que agrupa les firmes amb més capitalització de mercat, ha avançat 17,71 punts, un 1,28%, fins a arribar a les 1.406,68 unitats.



Dilluns, el Nikkei es va enfonsar un 5,07%, emmarcat en les fortes caigudes a nivell global que a Wall Street van causar un daltabaix del 7,79% al Dow Jones. Els analistes han atribuït el repunt del parquet nipó a les expectatives pels estímuls coordinats entre les principals economies mundials, encara que també han advertit que la recuperació podria ser fugaç a causa de la continuada expansió del virus. En declaracions als periodistes, el vice primer ministre nipó i titular de Finances, Taro Aso, ha reconegut el "nerviosisme" que estan vivint els mercats financers globals. "Hem parlat per telèfon entre els països del G7 sobre mesures financeres i econòmiques, i hem arribat a l'acord que cada país prengui les mesures que consideri adequades", ha afegit.

També a la Xina els principals índex borsaris han tancat a l'alça coincidint amb el descens en els nous casos d'infectats pel coronavirus i la visita del líder xinès, Xi Jinping, a la zona de Wuhan, on va esclatar l'epidèmia. L'índex Xangai Composite ha pujat un 1,82%, fins als 2.996,76 punts, després d'haver oscil·lat entre pèrdues i guanys durant la sessió. Malgrat els guanys, l'índex es manté en un descens superior al 2,5% respecte als màxims de la setmana passada. L'índex CSI300 dels principals valors ha augmentat un 2,14%.

El petroli, a 36 dòlars

El preu del barril de petroli Brent –de referència a Europa– es recuperava aquest dimarts al mercat de futurs de Londres un 7,19%, fins als 36,85 dòlars, després que dilluns es desplomés més d'un 24% afectat per la guerra de preus que ha iniciat l'Aràbia Saudita.

El preu del cru Brent va arribar a enfonsar-se dilluns fins a un 30% –la caiguda més gran des de la Guerra del Golf– afectat per la decisió de l'Aràbia Saudita d'augmentar-ne la producció, amb la qual cosa s'abarateix el preu en un moment de caiguda de la demanda.

La decisió la va prendre l'Aràbia Saudita després que divendres Rússia es negués a participar en les retallades conjuntes d'1,5 milions de barrils diaris que proposava l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) per contrarestar els efectes del coronavirus. Aquesta decisió perjudica bàsicament els productors dels Estats Units, ja que l'extracció de petroli a l'Aràbia Saudita i també a Rússia és més barata que als Estats Units, on els sistema del fracking encareix la producció i moltes companyies no són rendibles amb un preu del barril per sota dels 40 dòlars.