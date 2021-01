L’electricitat es dispara un 75% des de l’inici d’any

Malgrat la baixada del 13% prevista per aquest dussabte, el preu de l’electricitat s’ha disparat un 75% durant la primera quinzena de l’any al mercat majorista espanyol enmig d’una tempesta perfecta desencadenada pel temporal, l’aportació més baixa de les renovables, els preus del gas i el CO2 en màxims i l’augment de la demanda. Des que va arrencar el 2021, el preu de l’electricitat s’ha situat de mitjana en 72 euros per megawatt-hora (MWh), però alguns dies ha batut rècords en el mercat majorista.

Segons les previsions del grup ASE, si s’allarga la situació les empreses amb contractes elèctrics indexats en la seva totalitat al mercat majorista que tinguin un consum similar al de fa un any notaran una pujada del 35% en el rebut de la llum. Impulsada per la borrasca Filomena, que ha deixat nevades i temperatures històriques al centre peninsular, la demanda elèctrica ha crescut un 7%. Per als consumidors mitjans, el director de la companyia Propera Energia, Jorge Morales de Llaura, apunta a un encariment de la factura de la llum d’un 30%.

El divendres 8 de gener, enmig de la tempesta, el preu de l’electricitat per a l’endemà va marcar els 94,99 euros per MWh, el segon més alt de la història. Malgrat aquesta escalada, a mitjans d’abril els preus majoristes estaven per sota dels 10 euros i fins i tot fa unes setmanes, el 25 de desembre, el cost mitjà diari de l’electricitat va ser 16 euros, gràcies als rècords de producció eòlica. Tot i així, per demà ja s’han abaratit més del 13%, fins als 67 euros.

Tensió política i investigacions

L’increment del preu de la llum ha desfermat un allau de crítiques contra la gestió de les energètiques i ha tensat el govern de coalició. Podem sempre ha sigut molt dur amb les multinacionals que controlen el mercat i va exigir al PSOE que impulsi una reforma del mercat elèctric per evitar que es repeteixi un augment com el d’aquest inici d’any. Per ara, però, els socialistes s’han negat a prendre mesures dràstiques per abaratir la llum.

L’executiu espanyol, però, sí que ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que investigui la pujada per avaluar i es van produir irregularitats. Els partits de l’oposició han exigit explicacions al govern Sánchez.