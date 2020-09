El preu de l'habitatge a Espanya cau per primer cop en cinc anys

El preu de l'habitatge a Espanya va caure el tercer trimestre per primer cop en cinc anys, mentre que les operacions de compra de pisos es van enfonsar durant el segon trimestre un 47% i van arribar a la xifra més baixa dels últims set anys. Són dades que mostren l'impacte de la pandèmia del covid-19 al mercat immobiliari.

Segons l'empresa de taxacions Tinsa, el preu de l'habitatge a l'Estat va baixar un 0,4% el tercer trimestre respecte al mateix període de l'any passat, i es va situar de mitjana en 1.361 euros el metre quadrat. L'impacte de la pandèmia queda més clar si es mira el preu d'abans de l'estat d'alarma i l'actual: s'ha produït un descens de l'1,6%.

Tot i això, segons Tinsa, el preu de l'habitatge és encara un 36,3% inferior als màxims del 2007, abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, però un 13,7% superiors als mínims de la crisi financera.

"El fet que els descensos siguin la tònica actual apunta a l'inici d'una nova tendència que, en els pròxims mesos, podria posar en evidència la intensitat de l'ajust i la possible heterogeneïtat geogràfica que hi haurà", ha indicat Rafael Gil, director d'estudis de Tinsa.

Aquestes diferències en el comportament dels preus que apunta Gil no es produeixen només al conjunt de l'Estat, sinó també dins de Catalunya. Segons Tinsa, els preus hi han baixat un 4% respecte al mateix trimestre de l'any passat. Lleida va ser l'única demarcació on van augmentar amb un 4,4%, mentre que a la resta van baixar: un 3,9% a Barcelona, un 5,6% a Tarragona i un 6% a Girona.

Entre les grans capitals de l'Estat, Barcelona és una de les que més acusen el descens de preus (-4,7%), molt per sobre de Madrid (-3,6%), Bilbao (-2,2%) i València (-0,6%). Tot i això, el descens a Barcelona és més moderat que el que es produeix en algunes capitals de província com Ourense, Zamora i Valladolid, amb descensos que superen el 10%.

Tinsa destaca que la caiguda de preus és bastant generalitzada i que en el cas de la ciutat de Barcelona ja es van començar a produir abans de la pandèmia. Des del començament de la crisi sanitària, els preus hi han caigut un 4,3%, mentre que a Madrid la davallada ha sigut del 5,8%. Ara bé, a la capital de l'Estat és el primer descens des del primer trimestre del 2015, mentre que en el cas de Barcelona ja hi va haver una correcció el tercer trimestre de l'any passat.

Les dades de Tinsa van en la línia de les previsions que ha fet aquest dimecres la Fundació de les Caixes d'Estalvi (Funcas), que preveu una caiguda dels preus d'entre el 5% i el 8%, tot i que amb un impacte molt desigual segons les zones. En un article de l'últim Quaderns d'Informació Econòmica signat pel director de Funcas, Carlos Ocaña, i Raymond Torres, s'apunta que l'impacte serà "molt inferior" al de la crisi anterior perquè el descens previst està per sota de la contracció del 13% esperada per al conjunt de l'economia. Per a la primera meitat del 2021, Funcas espera una estabilització dels preus i una recuperació posterior.

Debilitat del mercat

L'impacte de la pandèmia no només es tradueix en els preus de l'habitatge, sinó que també afecta el nombre de transaccions de compravenda que es produeixen. La compravenda d'habitatges es va enfonsar més del 47% el segon trimestre de l'any i va marcar la dada més baixa en set anys, amb menys de 79.000 operacions. Són xifres del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. De fet, és el nombre més baix de transaccions en un segon trimestre des del començament de la sèrie històrica del ministeri, l'any 2004.

Si es compara amb els tres primers mesos de l'any, en què es van registrar 116.070 transaccions, la compravenda d'habitatges en el segon trimestre va ser un 32% inferior. Entre l'abril i el juny es van comptabilitzar 78.972 compravendes d'habitatge, una xifra que queda lluny de les 149.600 operacions que es van produir el mateix període de l'any anterior. Cal destacar el descens de compres d'estrangers, que amb només 9.381 operacions: es van desplomar un 52%.