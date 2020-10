El preu de l'habitatge a Espanya encara és un 5,6% inferior al de fa deu anys

Espanya és un dels pocs estats de la Unió Europea on el preu de l'habitatge encara presenta una evolució negativa durant l'ultima dècada, marcada per un fort descens dels preus entre el 2011 i el 2013 a causa de la crisi financera i que ara rep l'impacte de la pandèmia.

Segons les dades de l'oficina europea d'estadística, Eurostat, el preu de l'habitatge a Espanya és encara un 5,6% inferior al de l'any 2010. Només hi ha hagut un descens superior a Grècia (-31,0%) i a Itàlia (-13,2%). Juntament amb Xipre (-3%), són els estats que encara no han recuperat els preus previs a la crisi.

En canvi, a la banda contrària hi ha els forts augments a Estònia (+100,5%), Luxemburg (+85,8%), Letònia (+77,3%) i Àustria (+75,9%). En el conjunt de la UE, el preu de les cases ha pujat un 25%.

L'Eurostat també constata que, a nivell europeu, s'ha produït un comportament diferent entre l'evolució del preu de l'habitatge i el preu del lloguer. Després d’un fort descens entre el segon trimestre del 2011 i el primer trimestre del 2013, els preus de les cases es van mantenir més o menys estables entre el 2013 i el 2014. Després, es va produir un ràpid augment a principis del 2015, i els preus de les cases van augmentar molt més ràpidament que el ritme dels lloguers, que de mitjana a Europa han pujat un 14,2% els últims deu anys.

Un comportament que és radicalment diferent del del mercat espanyol, on, mentre el preu de l'habitatge encara està per sota dels preus del 2010, les rendes de lloguer estan en positiu, amb un creixement durant la dècada al voltant del 5%. No obstant això, s'ha de tenir en compte que les dades de l'Eurostat es refereixen a la mitjana espanyola, on el mercat és molt divers i s'han produït importants increments de les rendes a les grans ciutats, Madrid i Barcelona.

A Espanya, però, l'augment dels lloguers és inferior al 14% de la mitjana europea i molt inferior als increments dels estats que lideren l'encariment: Estònia (+135,8%), Lituània (+105,4%) i Irlanda (+62,3%). De fet, els preus del lloguer només estan per sota del 2010 a Grècia (-25,2%) i a Xipre (-4,8%).

Impacte de la pandèmia

El preu de l'habitatge a Espanya es va estancar el segon trimestre d'aquest any, en ple confinament, mentre que a la majoria d'estats europeus continuava pujant, segons les últimes dades de l'Eurostat.

Segons aquestes dades, en el segon trimestre la variació del preu de l'habitatge a Espanya respecte al primer trimestre va ser del 0%, quan en el conjunt dels països de l'eurozona va ser d'un 1,7% i en el conjunt de la UE es va registrar una pujada de l'1,5%. No obstant això, en el segon trimestre els preus a Espanya encara eren un 2,2% superiors al mateix trimestre de l'any anterior. La pujada interanual a l'eurozona era del 5% i en el conjunt de la UE, del 5,2%.

Així, es manté la tendència dels últims anys, amb un increment del cost de l'habitatge a Espanya molt per sota de la mitjana dels socis europeus. De fet, l'Eurostat ha analitzat l'evolució de l'índex del preu de l'habitatge des de l'any 2010 fins al 2020.