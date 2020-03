El preu de l'habitatge va caure l'últim trimestre del 2019

El preu de l'habitatge va caure a Catalunya l'últim trimestre del 2019, una variació negativa que no es produïa des del primer trimestre del 2015, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El quart trimestre del 2019 l'índex del preu de l'habitatge que publica l'organisme d'estadística va baixar a Catalunya set dècimes respecte al trimestre anterior, i sis dècimes al conjunt d'Espanya.

Aquestes dades publicades per l'INE ratifiquen el refredament del mercat de l'habitatge que ja han assenyalat altres indicadors, com el nombre d'hipoteques sobre habitatges, que també va caure a finals del 2019, o les operacions de compravenda, que també van baixar l'any passat en relació a l'any anterior.

En la caiguda del preu de l'habitatge hi tenen un pes més important els pisos de segona mà que els nous. Així, l'índex de preus de l'habitatge nou l'últim trimestre del 2019 no va variar (0%) respecte al trimestre anterior, i va experimentar un creixement d'un 4,9% respecte a l'any anterior.

En canvi, en el cas de l'habitatge usat, l'índex de preus va baixar un 0,7% l'últim trimestre del 2019 respecte al trimestre anterior, mentre que en termes interanuals va augmentar un 3,2%. En canvi, en el conjunt d'Espanya l'últim trimestre del 2019 van baixar tant el preu de l'habitatge nou (-0,2%) com el de l'habitatge de segona mà (-0,7%) respecte al trimestre anterior, mentre que respecte a l'any anterior l'habitatge nou va pujar un 5,3% i l'usat un 3,4%.

Les xifres de l'INE tornen a demostrar que les comunitats on primer es va disparar el mercat immobiliari després de la crisi són les primeres que estan notant l'alentiment. Així, els descensos més importants de l'índex del preu de l'habitatge l'últim trimestre del 2019 es van produir al País Basc (-1,9%), Madrid (-1,7%), i Catalunya i Andalusia (-0,7%).

Moderació de preus

L'índex de preus publicat aquest dimarts per l'INE confirma la moderació del creixement dels preus de l'habitatge que ja havien mostrat antres fonts estadístiques, com Tecnocasa, que calcula en un 2,1% el descens dels preus a Espanya i un 3,2% a Catalunya, o Fotocasa, que parlava d'un descens a l'Estat d'un 1,3%. Altres fonts, com Tinsa o Idealista, mostren una moderació de preus el 2019, però sense entrar en la via negativa, malgrat que en el cas del portal ja mostra caigudes de preus els dos primers mesos d'aquest 2020.

Per a Ismael Kardoudi, director d'estudis de Fotocasa, ja fa mesos que s'avançava que "l'evolució dels preus i l'activitat del mercat seria molt més moderada el 2019 davant les fortes pujades dels anys anteriors, fruit de la desacceleració de l'economia". Kardoudi considera que la moderació de preus "seguirà el 2020 com a conseqüència del context macroeconòmic". El cap d'estudis de Fotocasa considera que, a més, l'evolució aquest any serà molt diferent en funció de la zona geogràfica i que "és possible que durant aquest any es comencin a veure les primeres caigudes en zones molt tensionades, com Madrid i Barcelona".