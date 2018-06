El preu del lloguer d’oficines es dispara un 9% fins al març

L’allau d’empreses, sobretot tecnològiques, que opten per instal·lar-se a Barcelona té com a contrapartida una falta de superfície lliure d’oficines i, de retruc, una pujada del preu del lloguer. Les últimes dades de la consultora Cushman & Wakefield ho deixen clar. El preu del lloguer d’oficines a Barcelona el 2017 va pujar quasi un 7%, i la tendència continua: l’augment s’ha disparat un 9% el primer trimestre del 2018.

Un dels problemes més grans que té la ciutat en aquest mercat és que la demanda no afluixa, sinó tot al contrari, mentre que l’estoc total d’oficines a Barcelona en els últims anys no ha crescut. Hi ha un efecte que agreuja el problema, que és la reconversió d’edificis. Molts immobles del centre de la ciutat destinats a oficines, en ser rehabilitats, van passar a ser hotels en un primer moment i després, amb la moratòria primer i el PEUAT després, els propietaris van optar per reconvertir-los en pisos, segons explica Oriol Barrachina, conseller delegat de Cushman & Wakefield a Espanya. En total, més de 700.000 metres quadrats des del 1999 han deixat de ser oficines per passar a ser hotels o pisos.

Això ha fet que la superfície disponible hagi baixat molt i, per tant, els preus vagin a l’alça. Un problema agreujat per dues situacions que es donen a Barcelona: el canvi d’usos de molts edificis, d’una banda, i de l’altra, que molts dels projectes nous que estan en construcció, sobretot al 22@, són prellogats, com és el cas del que està aixecant Colonial, on anirà la nova seu de Schibsted.

Les dades de la consultora no generen dubtes. L’estoc d’oficines en metres quadrats el 2017 només va augmentar un 0,11%. El primer trimestre d’enguany ho ha fet un 0,82%. Barcelona té al voltant de 5,9 milions de metres quadrats d’oficines des de l’any 2009, amb una evolució de l’ocupació que cada cop deixa menys espai disponible. El 2014 la desocupació d’oficines va arribar al màxim, un 14% -uns 811.342 metres quadrats lliures-. Ara, sense incrementar l’estoc, la desocupació ha baixat a més de la meitat, al 6,81%.

A Barcelona es lloguen uns 210.000 metres quadrats d’oficines a l’any de mitjana. Segons les dades de Cushman & Wakefield, la superfície disponible a finals del 2016 era de 525.825 metres quadrats, xifra que va baixar a 432.218 a finals del 2017. L’evolució a la baixa continua, i al tancament del primer trimestre tot just arribava a 402.000 metres quadrats, un 21% menys que un any abans. El primer trimestre del 2018 ha sigut excepcional, amb el lloguer de quasi 94.000 metres quadrats, un 19% més que el mateix trimestre de l’any passat.

L’augment de la demanda es tradueix clarament en els preus. Dels 21,50 euros el metre quadrat de finals del 2016 es va passar a 23 euros el metre quadrat a finals del 2017 (+6,98%), i a finals del primer trimestre d’aquest any ja estaven en 24 euros el metre quadrat al mes, un 9% més que el mateix trimestre de l’any anterior.

L’assignatura pendent

Per a Oriol Barrachina, l’assignatura pendent del mercat d’oficines a Barcelona és la inversió. En gran part, explica, és pel canvi d’ús d’edificis d’oficines a residencial. Però la resta d’indicadors assenyalen que es va a un moment alt del cicle immobiliari: “Hi torna a haver operacions de sòl, hi ha venda anticipada -per exemple, Catalana Occidente va comprar el complex Luxa abans d’acabar-lo- i hi ha moltes operacions de prelloguer”.