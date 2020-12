La crisi sanitària congela els preus del 2021

Per al 2020 s’esperava, ara fa dotze mesos, un any d’alentiment econòmic. Els auguris, però, no preveien ni de lluny el daltabaix que s’ha viscut. A Espanya la crisi del covid-19 s’ha traduït en una economia que, amb dades del tercer trimestre, cau un 8,7% després de tocar fons al juny retrocedint un 21,5%. El Consell General d’Economistes anticipa una baixada del PIB del 12,2% per a tot l’any, i l’OCDE, malgrat millorar aquesta previsió sis dècimes, està convençuda que Espanya serà el país més afectat del grup per la crisi del coronavirus.

Aquesta situació ha repercutit de diverses maneres en les diferents capes de l’economia. En el cas dels preus, per exemple, el 2020 acaba amb un cistell de la compra un 0,5% més barat que fa un any, segons dades anticipades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A Catalunya, l’últim índex de preus de consum, del novembre, registrava un abaratiment d’un 1,1% dels preus respecte a l’any anterior. Malgrat tot, si la xifra es comporta com al conjunt d’Espanya (seguint la lògica del repunt del consum relacionat amb el Nadal), possiblement es reduirà lleugerament la distància amb els preus de l’any anterior.

Quin és l’escenari per al 2021? Com passa habitualment quan hi ha una crisi, la majoria de preus es congelaran o baixaran. Els canvis més notables es donaran en l’habitatge, que aquest 2020 ha protagonitzat caigudes de preu dràstiques sobretot en el cas del lloguer i en grans ciutats. O en el transport, en què es congelen les tarifes de metro i autobús i baixa el preu de les autopistes. L’excepció és el gas: l’únic subministrament que serà de mitjana un 5% més car que ara.

Habitatge

A principis del 2020 llogar un pis a Catalunya era gairebé un 5% més car que un any abans. Ara, al desembre, el preu ha caigut un 3%. Segons dades d’Idealista, a més, el preu de compra ha passat de créixer un 4% a créixer un 1,2%. A la ciutat de Barcelona el lloguer ha caigut un “històric” 9,4% durant tot l’any, i la compra, un 2,6%. “Els mercats en què les caigudes de preu són ja una realitat des de fa mesos estan liderats per Madrid i Barcelona”, assegura un informe de Fotocasa. En el cas de la compra, la tendència es repeteix a les altres capitals de província: segons Idealista, a Girona els pisos són un 4,8% més barats que fa un any; a Tarragona, un 3,7%, i a Lleida, un 3,3%.

El preu del lloguer també cau aquest mes prop d’un 4,5% a Girona i a Tarragona, però es dispara a Lleida un 12%. El portal immobiliari atribueix les caigudes al fet que habitatges destinats al turisme hagin entrat al mercat residencial, i Fotocasa hi afegeix la llei catalana que regula el preu del lloguer a 60 municipis tensionats del Principat. “Malgrat la dificultat de fer previsions en mercats tan volàtils, és probable que la tendència d’ajustament dels preus es mantingui a les principals capitals fins que es dilueixi l’estoc”, afirmen des d’Idealista. Per la seva banda, un estudi de CaixaBank Research preveu per al 2021 “un gradual creixement de les compravendes, però amb un cert ajust del preu”.

Electricitat

Facua assegura que el rebut de la llum del 2020 ha sigut el més baix de l’última dècada: 763 euros per a un usuari mitjà. A més, aquesta setmana s’ha fet oficial que el govern espanyol prorroga per al 2021 els peatges d’accés a l’energia elèctrica. És a dir, que la part fixa del preu de la llum es mantindrà sense canvis. A partir de l’1 d’abril, però, hauria d’entrar en vigor la nova estructura del rebut dissenyada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que introdueix la discriminació horària en la factura, que fa que el preu de l’electricitat sigui més o menys car en funció de l’hora del dia. Segons l’OCU una família mitjana pot estalviar 70 euros l’any tenint un sistema així.

Gas

El mateix Butlletí Oficial de l’Estat que ha publicat aquesta setmana les novetats al voltant de l’electricitat ha informat també de la tarifa d’últim recurs (TUR) de gas natural. Aquesta tarifa es revisa trimestralment i es modifica en funció de si el preu de la primera matèria de què depèn puja o baixa. En aquest cas, l’1 de gener del 2021 la factura anual del gas serà un 4,6% més alta per als que consumeixin 5.000 kWh o menys i un 6,3% en el cas de consums de 50.000 kWh o menys, en comparació amb l’octubre.

Aigua

Tot apunta que el preu de l’aigua es mantindrà a les províncies de Barcelona i Girona, baixarà a Tarragona i pujarà a Lleida. El govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha plantejat congelar la tarifa de l’aigua de cara al 2021. Al seu torn, Girona està enmig d’un canvi en la gestió d’aquest servei, però representants de diversos municipis afectats per la modificació han assegurat que això no suposarà un augment de la tarifa. Pel que fa a Tarragona, on ja s’han aprovat els pressupostos del 2021 referents al servei de l’aigua, la tarifa baixarà un 3,3% l’any vinent. A Lleida, en canvi, s’ha acordat apujar-ne el preu un 3% el 2021 en el marc d’una pujada total del 7,5% en un període de 3 anys. L’única excepció seran els veïns que no superin un determinat consum.

Telefonia

A finals de l’any passat les principals operadores de telecomunicacions a Espanya asseguraven que les tarifes es mantindrien de manera generalitzada al 2020, però per al 2021 s’anticipen pujades. Segons el mitjà especialitzat ADSL Zone, Movistar ja ha informat que a partir del 12 de gener la factura dels seus clients creixerà d’un a vuit euros en funció dels serveis contractats. Vodafone va fer un moviment similar el novembre passat, quan va apujar el preu de les tarifes d’un a tres euros també segons el paquet contractat. Orange de moment no s’ha pronunciat, tot i que, segons els portals especialitzats, és a la primavera quan les companyies solen comunicar i aplicar aquesta mena de pujades. MásMóvil no ha comunicat cap canvi des que al setembre va reformular les seves tarifes per oferir més gigues a un preu més baix.

Carburants

Els carburants i combustibles acaben l’any, segons les dades de l’índex de preus de consum (IPC), per sobre d’on estaven el desembre del 2019. Tot i que el percentatge exacte encara no se sap -l’últim indicador de l’IPC és avançat, encara no definitiu-, és l’únic mes des del març en què el preu ha estat superior: al novembre, per exemple, el combustible era un 13,2% més barat que un any enrere a tot Espanya. Aquesta tendència dibuixa una entrada al 2021 almenys allunyada dels encariments, perquè, a més, malgrat que el projecte de pressupostos generals de l’Estat del 2021 incloïa un increment de 4 cèntims en el preu de l’impost d’hidrocarburs que paga el dièsel, i que suposaria un encariment d’uns 3 euros al mes per a un consumidor mitjà, aquesta pujada finalment no s’ha inclòs. El preu del dièsel, doncs, hauria de quedar igual.

Transport públic

El transport públic costarà el 2021 exactament el mateix que el 2020 a tot Catalunya. El consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità va aprovar tot just la setmana passada congelar les tarifes del transport públic de l’any vinent i, a més, ampliar la caducitat dels títols adquirits aquest 2020 fins al 31 de desembre de l’any que ve. Així, la T-Casual d’una zona seguirà valent 11,35 euros, i la T-Usual, 40 euros. Les ATM de Girona, del Camp de Tarragona i de Lleida han aprovat també la congelació d’aquestes tarifes. I el mateix passarà amb els serveis interurbans no integrats de la xarxa de transport públic de Catalunya i els serveis regionals de Renfe.

Pel que fa al taxi, el Consell Metropolità de l’AMB va aprovar també fa unes setmanes no apujar tarifes de cara al 2021. Per tant, la baixada de bandera es manté en els 2,2 euros i el suplement a l’aeroport en els 4,3 euros, entre d’altres.

Autopistes

És només un petit descens, però els peatges de les autopistes catalanes de titularitat pública rebaixaran de mitjana un 0,8% el preu del 2021. Això afecta el túnel del Cadí, els túnels de Vallvidriera, el tram que connecta Terrassa i Manresa de la C-16, la C-32 entre Sitges i el Vendrell i el tram que va de Montgat a Mataró i viceversa.

A més, algunes altres passen a ser autopistes gratuïtes a l’estiu. És el cas de l’AP-7 entre Tarragona i la Jonquera i entre Montmeló i el Papiol, que se sumen a l’aixecada de barreres entre Tarragona i Alacant d’aquest 2020. També ho seran l’AP-2 entre el Vendrell i Saragossa, el tram de la C-32 entre Barcelona i Montgat-Palafolls i la C-33 entre Barcelona i Montmeló. En el cas de les dues primeres, la titularitat serà del ministeri espanyol de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Les dues últimes seran competència de la Generalitat.

Correus

La carta estatal ordinària amb un pes de fins a 20 grams (el producte més utilitzat en l’entorn de Correus) pujarà 5 cèntims d’euro i en costarà 70. Enviar cartes i targetes postals internacionals valdrà també cinc cèntims més: 1,50 euros si el destí és Europa i 1,60 euros a la resta de països excepte els Estats Units, el Canadà, el Japó, Austràlia i Nova Zelanda, on el cost puja 35 cèntims (1,90 euros).

Aerolínies i hotels

Les taxes que Aena, gestor aeroportuari espanyol, aplicarà l’any vinent a les aerolínies encara no estan tancades, perquè han d’entrar en vigor al març. Així i tot, l’organisme encara té vigent el pla d’incentius per ajudar les companyies aèries a pagar menys per les taxes d’aterratge. Des de l’1 de novembre i fins a l’1 de març, Aena reemborsa a les aerolínies la part equivalent al percentatge d’operacions que recuperi. És a dir, si l’empresa fa un 50% de les operacions que feia l’any anterior, el gestor aeroportuari li bonifica un 50% de les taxes d’aterratge. Per tant, de moment les taxes a les aerolínies es mantenen igual o, en tot cas, baixen una mica.

Pel que fa als hotels, l’única dada disponible és que els preus han caigut almenys a Barcelona entre un 50% i un 60% per la crisi provocada pel covid-19. No hi ha cap previsió sobre com evolucionarà la dada en un any en què el sector haurà de remuntar els efectes de la crisi del covid.