Els preus a Catalunya tanquen el 2019 amb un repunt del 0,9%

Catalunya acaba l'any amb una inflació del 0,9%. Així ho evidencien les dades de l'índex de preus del consum (IPC) publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest indicador va tancar el 2019 amb un repunt de quatre dècimes en la seva taxa interanual per l'encariment de l'oci i la cultura. Respecte al mes de novembre, l'IPC també va pujar en una dècima en la variació mensual.

És una dècima per sobre de la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, l'IPC es va situar en un 0,8% interanual, un increment respecte al 0,4% que marcava al novembre. De fet, la inflació ja se situa en el seu punt més alt des del maig passat, encara que acaba l'any amb uns valors inferiors als de finals del 2018, amb una taxa de l'1,2%.

L'INE destaca que la variació dels preus durant el mes de desembre està molt lligada als carburants, que van empènyer la dada a l'alça. Aquests queien a finals del 2018, però han acabat pujant quatre punts fins a empènyer els transports a un increment del 4%. En canvi, els costos de l'electricitat es van reduir i el grup del preu de l'habitatge va baixar un 5%. Els aliments, una de les despeses que incideixen més en aquest indicador, es van mantenir força estables.

L'evolució de la inflació a Catalunya no ha sigut la més alta en el rànquing de comunitats autònomes. Aquest podi el van encapçalar Navarra (1,3%) i el País Basc (1,2%), mentre que les Balears, Castella i Lleó i la Rioja van registrar totes tres un increment de l'1%. A l'altra cara de la moneda, on augmenten menys els preus és a Ceuta (0,3%), Astúries (0,4%) i les Canàries (0,4%).

Les pensions tornen a pujar d'acord amb l'IPC

Precisament, aquest mateix increment del 0,9 en l'IPC a Catalunya és el mateix que el govern de Pedro Sánchez aplicarà a la pujada de les pensions per revaloritzar-les, una de les mesures aprovades ahir pel primer consell de ministres del nou executiu. Segons el decret llei publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), utilitzarà la dada del desembre del 2019 al novembre del 2020 per compensar els pensionistes en cas que la inflació superi el 0,9% en aquest període.

Després de la revalorització aprovada pel govern, la pensió mínima de jubilació per a les persones de 65 o més anys amb cònjuge al seu càrrec ha augmentat en 7,5 euros al mes fins als 843,4 euros mensuals ( 11.807,6 anuals). D'altra banda, la pensió màxima se situa ara en 2.683,34 euros al mes (37.566,76 euros anuals en 14 pagues), fet que comporta un augment de la paga mensual de 23,93 euros. A part d'aquesta mesura, que afecta totes les pensions, Sánchez també s'ha compromès en pujar les mínimes i les no contributives per tancar la bretxa.