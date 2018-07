Els preus a Espanya creixen un 2,2% durant el mes de juliol

Els preus a Espanya segueixen augmentant i ja sumen 23 mesos consecutius registrant variacions interanuals. Segons l'indicador avançat que ha publicat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'índex de preus al consum (IPC) a Espanya va créixer un 2,2% aquest mes de juliol respecte al mateix mes de l'any passat.

No obstant això, la taxa interanual és lleugerament inferior a la del mes de juny, quan els preus van experimentar un augment del 2,3%. Aquesta reducció d'una dècima s'explica, segons l'INE, per una baixada en l'import dels aliments i les begudes no alcohòliques.

Si comparem els preus d'aquest juliol amb els del juny, es repeteix la mateixa tendència que els dos darrers anys. L'import dels productes s'ha reduït un 0,7% aquesta vegada. Les dades definitives, que també estaran desglossades per comunitats, es publicaran el 14 d'agost.