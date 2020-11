Títols d’anglès: els de més renom costen 200 €

L’aprenentatge de llengües sempre ha tingut molta demanda, però amb la pandèmia s’ha incrementat exponencialment, sobretot entre adults. El teletreball i les hores a casa durant el confinament van empènyer molta gent a treure la pols als vells manuals d’anglès, avui en dia la llengua dominant i quasi obligatòria en segons quins ambients laborals. Tot i que, més enllà d’anar bé per trobar feina, l’anglès també té demanda davant l’allau de pel·lícules i sèries que ofereixen les plataformes de streaming i que han posat de moda la versió original.

En qualsevol cas, per estudiar cal marcar-se objectius, i obtenir un títol reconegut internacionalment pot ser una bona manera de trobar un incentiu extra per continuar fent colzes. Aquests són els principals diplomes que hi ha:

Cambridge AE

Els diplomes més típics, però els menys requerits

Cambridge Assessment English és la filial de la Universitat de Cambridge dedicada a l’ensenyament d’anglès per a estrangers i els seus títols són entre els preferits pels estudiants. De fet, moltes escoles i acadèmies d’idiomes ofereixen als seus alumnes la possibilitat de presentar-se a alguna de les proves, molt enfocades a un aprenentatge acadèmic.

La particularitat d’aquests exàmens és que n’hi ha de sis nivells -de l’A1 al C2-, tot i que els més habituals són els tres títols de nivell superior: First, Advanced i Proficiency. Els preus també varien segons el nivell, entre 74 euros per als més bàsics i quasi 240 per al Proficiency. A Catalunya és molt fàcil trobar cursos per passar-los i sovint hi ha convocatòries a les grans ciutats, sobretot Barcelona.

La gran pega és que tenen una validesa indefinida, és a dir, no caduquen. Això fa que, tot i que molta gent els inclou en el seu currículum, les empreses que necessiten treballadors que realment dominin l’anglès els valoren poc, perquè no saben quan es va obtenir. Per la mateixa raó, poques universitats els accepten.

IELTS

La versió de Cambridge que reclamen les universitats

Cambridge AE té un segon títol -en aquest cas organitzat amb el British Council, la institució pública que promou la cultura britànica al món-, el IELTS, molt més enfocat a un coneixement general de l’anglès i que, quasi sense excepció, és imprescindible per ser acceptat en una universitat de parla anglesa o en una gran empresa.

En aquest cas, és una prova única per a tothom i és la nota la que marca el nivell. El preu és d’uns 220 euros i caduca al cap de dos anys.

TOEFL

L’altre preferit de les universitats, sobretot als EUA

Les diferències entre el TOEFL i el IELTS són mínimes, més enllà que el primer l’expedeix ETS, una entitat sense ànim de lucre nord-americana, per la qual cosa dona prioritat a les variants americanes de l’idioma. No obstant, tots els diplomes accepten qualsevol variant de l’anglès com a correcta, però demanen als estudiants que en triïn una sense barrejar-les.

Totes les universitats dels EUA i del Canadà accepten el TOEFL, que costa uns 245 euros per prova i és vàlid durant dos anys.

TOEIC

El principal títol enfocat només a ambients professionals

Aquest diploma és molt similar al TOEFL -també l’expedeix ETS- però orientat a l’anglès professional. És útil per a persones que busquin feina als EUA o en multinacionals on l’anglès sigui vehicular i costa força menys: 129 euros.

Aptis

La versió del British Council, amb èmfasi per a professors

El British Council té una segona prova, Aptis, molt generalista però amb una versió per a professors de l’idioma. És més barata (93 euros) però menys acceptada.