L'electricitat modera l'IPC a l'agost, que es manté en taxes negatives

Les xifres avançades a finals d'agost sobre el comportament del consum a l'Estat es confirmen. L'Índex de Preus del Consum (IPC) de l'agost es manté en comparació amb el mes anterior - quan els preus van caure un 0,9% - i no retrocedeix. Tampoc ho fa la taxa interanual que, de fet, registra un repunt d'una dècima (-0,5%) respecte el mes de juliol (-0,6%), encadenant però números negatius per cinquè més consecutiu, fruit de la desacceleració del consum, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons l'INE, aquesta petita variació és resultat de l'augment dels preus de l'electricitat, que han disparat quasi cinc punts la seva taxa interanual situant-se en un -5,9% a l'agost. A més a més, l'encariment de l'electricitat també ha augmentat més d'un punt l'habitatge i el seu impacte en l'IPC. Per contra, l'oci i la cultura són els grups que, segons l'INE, provoquen que el comportament dels preus segueixi estancat i sigui negatiu. Aquests se situen en un -2,1%, un punt menys que el mes anterior, ja que els preus dels paquets turístics han caigut en comparació amb el 2019.

Durant aquests mesos l'INE ha recollit amb especial interès les dades del que ha denominat grups especials de béns i serveis Covid-19 que inclouen aquells productes més consumits per les llars en el context de la pandèmia. D'una banda, els preus dels productes del grup béns covid-19 (alimentació, begudes, tabac, productes de neteja o farmacèutics) han registrat una taxa anual de l'1,7%, una dècima menys que el mes anterior. En aquest cas, té un impacte significatiu la pujada dels preus del peix i la carn, que han augmentat un 0,9% i un 0,5% en comparació amb el mes de juliol i, en sentit contrari, els preus de la fruita que han caigut fins a l'1,4%.

D'altra banda, la variació anual dels serveis covid-19 ha augmentat vuit dècimes, fins el -2,1%, fruit sobretot dels preus de l'electricitat i també del transport amb una variació del -4,4%, una dècima més que el juliol, causada sobretot per l'increment dels preus dels carburants i els lubricants.