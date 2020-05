Els preus industrials cauen un 8,4% a Espanya, el nivell més baix que s'ha registrat mai

L'índex de preus industrials (IPRI) ha caigut el mes d'abril als nivells més baixos des que va començar a registrar-se aquesta dada, el 1975. La davallada d'aquest indicador a Espanya en comparació amb el mateix mes de l'any passat ha estat del 8,4%, una xifra que gairebé duplica la caiguda de preus del mes de març també comparada amb el 2019. D'un mes a un altre, a més, els preus s'han contret un 3%, la diferència més pronunciada des del gener del 2016. A Catalunya l'escenari és semblant. Els preus industrials van situar-se a l'abril un 3,7% per sota del que marcaven el mateix mes del 2019, més del doble de diferència del que es registrava al març (1,2%). La reducció respecte als preus del mes anterior és, també a Catalunya, del 2%.

Segons ha informat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el sector energètic és el que cau més, sobretot empès per la baixada de preus del refinament del petroli i el de la producció, transport i distribució de l'energia elèctrica. La diferència, d'un 24,6% a Espanya i d'un 17% a Catalunya, és especialment pronunciada perquè ara fa tot just un any els preus del sector pujaven. També cauen els preus dels béns intermedis (els que estan destinats a transformar-se per convertir-se en un bé consumible). Concretament, baixen un 2,4% a Espanya i un 3,7% a Catalunya. En el cas d'Espanya, és la davallada més forta des del novembre del 2009. En aquest sentit també destaquen la caiguda dels preus de la fabricació de productes químics bàsics, els compostos de nitrogenats, els fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en forma primària i, en segon terme, la producció de metalls preciosos.

La fabricació d'equips elèctrics és més cara

Hi ha pocs sectors industrials en què el preu pugi respecte al mes anterior i els augments detectats són molt discrets. Els preus per a la fabricació de productes per a l'alimentació animal o la fabricació de sabons, detergents i altres productes de neteja van créixer un 0,4% a l'abril en comparació amb el març. Només despunta, amb una diferència positiva d'un 3,9%, la fabricació del que es classifica com "altre material" i equips elèctrics.

L'entitat estadística ha matisat, en el comunicat emès, que l'estat d'alarma ha aturat l'activitat de moltes empreses o ha fet que treballin amb menys intensitat durant aquest període. "Aquesta situació suposa que no ha estat possible contactar amb algunes empreses o que les informants no han pogut omplir les enquestes perquè no han tingut vendes", avisa l'INE. Malgrat això, assegura el text, la proporció de preus recollits es d'un 82,2%, cosa que –diuen– garanteix una qualitat de les dades similar a l'habitual.