Els preus tanquen el 2020 en negatiu

Els preus dels béns i serveis de consum han crescut lleugerament aquest desembre respecte al mes anterior, però continuen per sota dels d'un any enrere. Així doncs, es tancarà el 2020 amb un abaratiment del cistell de la compra, segons dades avançades de l'índex de preus al consum (IPC) publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística.

L'IPC caurà un 0,5% aquest mes respecte al desembre del 2019, abans de l'esclat de la pandèmia del covid-19. Al novembre la variació respecte un any enrere va ser del -0,8%, cosa que mostra que la caiguda de preus s'ha moderat. La davallada de preus és un fenomen freqüent durant les crisis econòmiques, quan cau el consum de famílies i empreses, anomenat deflació.

En aquest sentit, aquest mes els preus han repuntat un lleu 0,2% en comparació amb el novembre. D'aquesta manera, es trenca l'evolució a la baixa després de dos mesos amb reduccions de preus. És habitual que a causa dels increments de la demanda provocats per la campanya de Nadal, quan les famílies augmenten el consum per les celebracions i els regals, l'IPC creixi a un ritme superior durant l'últim mes de l'any.

Ens aquesta ocasió l'INE ha assenyalat que el preu de l'electricitat, superior en comparació amb fa un any, ha sigut una de les raons per les quals els preus han crescut lleugerament al desembre. De fet, el conjunt dels productes energètics ha provocat la pujada, ja que també s'ha incrementat el cost de carburants i combustibles.

Les dades fetes públiques aquest dimecres són provisionals i només afecten el conjunt d'Espanya. El mes que ve l'INE publicarà les xifres definitives i desglossades per comunitats autònomes.