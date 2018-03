Els preus repunten al març per la proximitat de la Setmana Santa

Els preus s'han situat, aquest mes de març, un 1,2% per sobre que fa un any, segons l'indicador avançat de l'índex de preus al consum. Aquesta dada vol dir que l'IPC ha pujat aquest mes una dècima respecte al febrer, segons les dades que publicat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE.

Aquest comportament s'ha donat per l'estabilitat dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques, enfront de la baixada que van experimentar el març de l'any passat. A més, també hi ha influït l'augment dels preus dels serveis turístics per la proximitat de les vacances de Setmana Santa.

L'indicador avançat de l'índex de preus de consum harmonitzat (IPCH), que mesura l'evolució dels preus seguint el mateix mètode de càlcul en tots els països de la zona euro, va pujar al març fins a l'1,3%, una dècima més també que al febrer.

Les dades d'avui, però, són provisionals: l'INE publicarà la xifra definitiva de l'IPC d'aquest mes de març el 13 d'abril.