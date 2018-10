Els preus creixen una dècima al setembre per la pujada de la llum

Els preus són avui un 2,3% superiors als de fa un any a Catalunya i a l'Estat. L'índex de preus de consum (IPC) ha augmentat un 0,2% al setembre respecte al mes anterior i ha elevat la taxa interanual fins al 2,3%, una dècima per sobre del que preveia l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La pujada del preu de la llum, i també del gasoil i del gas, ha influït en aquest augment de la taxa interanual.

D'altra banda, han baixat els preus dels aliments, especialment els de la fruita i els llegums, mentre que els preus dels carburants han pujat menys que el setembre de l'any passat.

La taxa interanual, que és la vint-i-cinquena positiva, s'havia estabilitzat els dos últims mesos, però ha tornat a pujar i ha registrat la mateixa xifra que al juny, un fet que situa els preus en màxims des de l'abril del 2017.

La inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, es va mantenir en el 0,8% al setembre, 1,5 punts per sota de l'IPC general.