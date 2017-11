La prima de risc espanyola deixa enrere Catalunya

A principi de setembre, l’aprovació de la llei del referèndum va ser el detonant de la muntanya russa en què s’ha instal·lat la prima de risc els últims mesos. El diferencial entre els bons a deu anys espanyols i els alemanys ha reaccionat als esdeveniments de Catalunya amb fortes pujades, però ahir la dada va recuperar els nivells anteriors a la tensió. La prima de risc es va relaxar fins als 108,5 punts bàsics, una xifra inferior als 110 que marcava el 6 de setembre, coincidint amb les primeres conseqüències de l’aplicació del 155, que s’ha guanyat l’aval de les principals agències de qualificació.

La prima de risc va arribar a escalar fins als 136 punts l’endemà de l’aturada de país del 3 d’octubre. Tan sols un dia abans del referèndum de l’1-O, el diferencial marcava 116 punts, una xifra netament inferior als màxims del març en què es va disparar. D’altra banda, l’interès exigit als bons espanyols a deu anys als mercats secundaris de deute va caure fins a l’1,450%, el percentatge més baix des del 20 d’octubre, una setmana abans de la declaració de la República Catalana, i lluny de l’1,807% a què va arribar el dia 5 del mateix mes.

Aquesta distensió també ha arribat a l’Íbex-35, que ha començat a recuperar l’empenta des de l’entrada en vigor de l’article 155. Ahir el selectiu madrileny va acabar la jornada en els 10.506,70 punts, amb un lleuger descens del 0,16%, però s’encamina a recuperar els 10.700 punts que tenia l’agost passat. El 4 d’octubre, l’Íbex-35 va arribar a perdre els 10.000 punts i es va situar en 9964,90, arran de la incertesa per la situació a Catalunya.

Treva en els ràtings

Durant la jornada d’ahir també es va tancar el cercle en l’aval a l’aplicació de l’article 155 de les principals agències de qualificació. Així, Moody’s va decidir que mantindrà la nota creditícia de la Generalitat en el grau Ba3 i en perspectiva negativa. Segons l’agència de ràting, l’aplicació de l’article 155 redueix els riscos quant a la sortida d’empreses i, per tant, el control de l’Estat sobre la Generalitat compensa la incertesa entre els agents econòmics. No obstant, l’agència va matisar que aquesta nota continuarà sempre que es mantingui l’“extraordinari suport” que l’executiu espanyol aporta a Catalunya a través del fons de liquiditat autonòmic (FLA). Moody’s avisava també que, en tot cas, la qualificació es podria rebaixar si es veuen “problemes significatius en la implementació efectiva del 155”.

Aquest posicionament se suma a l’informe de Standard&Poor’s, que dimarts va aplaudir la decisió de l’executiu de Mariano Rajoy i va aclarir que després de l’aplicació del 155 ja no caldrà revisar la qualificació BBB+ amb perspectiva estable d’Espanya. Per a S&P, el 155 i la convocatòria d’eleccions per al 21 de desembre permetran reduir l’escalada de tensió entre el govern espanyol i la Generalitat.

La tercera gran agència de ràting, i la més petita, va ser la més reticent amb el control de l’autogovern català que vol aplicar l’Estat. Fitch va posar en dubte com governarà el PP en una Catalunya intervinguda. “No és clar com es desenvoluparan els fets, incloent-hi precisament com el govern central executarà la seva delegació després d’assumir les competències de Catalunya i la resposta de l’administració regional i la societat en general”, assenyalava. Totes tres agències han reiterat en diverses ocasions que consideren un escenari improbable que Catalunya esdevingui un estat independent.