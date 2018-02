Els primers mòbils 5G arribaran el 2019 i seran fins a 300 dòlars més cars que els 4G

El responsable global de tecnologies de Telefónica, Enrique Blanco, preveu que els primers dispositius mòbils capaços de connectar-se a les futures xarxes 5G estaran disponibles durant el 2019 i seran al voltant de 200 o 300 dòlars més cars que els actuals terminals 4G. En una roda de premsa al Mobile, Blanco ha assenyalat que després d'analitzar el sector i parlar amb els fabricants, estima que els primers dispositius estaran disponibles de forma "racional, no massiva" l'any vinent.

En aquest sentit, el directiu de Telefónica ha assegurat que conviuran un temps amb els 4G i que la seva capacitat per suportar el 5G no afectarà ni la mida ni el gruix dels telèfons. De fet, aquest aspecte dependrà més de les pantalles dels terminals, cada vegada més grans de cara a les experiències de vídeo. Així doncs, Blanco ha afegit que la feina dels fabricants de xips serà aconseguir que no siguin dispositius "molt diferents" dels actuals.

D'altra banda, Blanco ha confirmat que la companyia participarà a les properes subhastes d'espectre 5G que se celebrin al país perquè no concep "Telefónica sense ser líder a Espanya". "Liderarem el desplegament de xarxa de 5G a Espanya sense cap mena de dubte", ha assegurat. Per això, ha afirmat que Telefónica adquirirà "l'espectre que necessiti" per oferir els seus serveis.

Telefónica competirà per la subhasta del 5G

D'aquesta manera, s'ha mostrat confiat que l'alliberament d'espectre vagi associat als serveis que la societat realment necessita i que s'usi perquè sigui "més rica, més connectada i amb serveis addicionals". De fet, ha afegit que només una petita part d'aquest nou espectre disponible s'utilitzarà per al concepte tradicional de telèfon mòbil que ofereix el 4G.

Telefónica ha presentat al MWC l'evolució de la seva plataforma Telco Cloud-UNICA, en la qual ha integrat una funció per demostrar la importància de les xarxes per al desplegament òptim de la tecnologia i les funcionalitats del 5G. A més, Blanco ha recordat que l'operadora continua treballant en el seu desenvolupament, tant en laboratoris propis com a través de les diferents proves de concepte i casos d'ús.