La principal patronal d'autònoms entra a la CEOE amb crítiques de Pimec

La patronal espanyola CEOE va aprovar ahir l'ingrés, com a membre de ple dret, de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), la principal entitat d'autònoms d'Espanya. L'organització catalana de petites i mitjanes empreses Pimec va lamentar la notícia, que va considerar perjudicial per als interessos empresarials dels treballadors per compte propi.

La junta directiva d'ATA va acordar aquest aquest dimarts sol·licitar l'entrada a la patronal espanyola, i aquesta última ho va aprovar l'endemà mateix en una reunió de la junta. L'entrada d'ATA a la CEOE coincideix amb les primeres setmanes de mandat del nou president de la principal patronal espanyola, Antonio Garamendi, en substitució de Joan Rosell. Lorenzo Amor, president d'ATA, va declarar que la integració de l'entitat a la CEOE era important "en un moment com l'actual de dispersió i fins i tot de desunió de tota la societat".

Per la seva banda, Pimec va lamentar en un comunicat que, amb la integració d'ATA a la CEOE, el col·lectiu d'autònoms "deixi d'estar representat en l'àmbit estatal, cosa que provocarà un perjudici per a tots els professionals autònoms". La sectorial d'autònoms de Pimec formava part d'ATA des del 2013, n'ocupava una de les vicepresidències i hi va cedir la representativitat dels seus associats, que va suposar un terç del total d'associats de l'entitat espanyola.

Segons Pimec, "ATA no es pot permetre perdre identitat, autonomia, independència i capacitat d'acció", per la qual cosa resulta "imprescindible" que es mantingui com un organisme independent. A més, el comunicat afegeix que l'acord entre la CEOE i l'organització espanyola d'autònoms "no respon ni a les necessitats dels autònoms espanyols ni a l'esperit i filosofia d'ATA i les seves organitzacions territorials", raons per les quals hi va votar en contra.

En aquest sentit, la patronal catalana denuncia que la junta extraordinària d'ATA per aprovar l'entrada a la CEOE es va convocar "sense seguir el procediment adequat, ni en terminis ni en la forma". Pimec considera que, atesa "la importància de la iniciativa", ATA hauria d'haver obert "un període de reflexió i debat en l'àmbit d'organitzacions territorials" de l'associació, "tornar a convocar la junta directiva en termini i forma" i, posteriorment, convocar una assemblea general extraordinària "en què es debatés i votés aquesta iniciativa de manera oberta i democràtica".