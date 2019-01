La producció de Cacaolat convoca una vaga indefinida

La fàbrica de Cacaolat a Santa Coloma de Gramenet començarà l’any aturada. El departament de producció de la companyia catalana va convocar ahir una vaga indefinida perquè no es posa d’acord amb la direcció pel calendari laboral del 2019. A partir d’avui a les sis del matí es pararà la producció dels seus batuts. Segons Miguel Ángel Domínguez, coordinador del sector de l’alimentació de CCOO a Catalunya, l’aturada afecta unes 60 persones de les 218 que formen la plantilla de l’empresa. No obstant això, fonts de Cacaolat rebaixen la xifra de treballadors que faran vaga a entre 30 i 40 empleats. “L’administració, la logística i el repartiment no es veuran afectats”, confirma Domínguez. Tot i així, la producció és el departament clau per al funcionament de la fàbrica.

El sindicalista explica que la plantilla vol tornar a negociar el calendari laboral d’aquest nou any. La font de la disputa són els caps de setmana de l’estiu. Fa dos anys, l’empresa i els treballadors ja van pactar en el conveni col·lectiu que s’hauria de treballar els dissabtes de juny, juliol i agost quan les necessitats de producció ho exigissin, sempre que s’anunciés amb antelació. Ara, però, la plantilla rebutja aquesta proposta i assegura que es mantindrà en vaga indefinida fins que la direcció replantegi la decisió. El comitè i l’empresa van assistir ahir a una mediació amb la Inspecció de Treball, però no van aconseguir arribar a un acord i els treballadors van decidir mantenir la vaga. Divendres es tornaran a reunir amb la Inspecció, però des de CCOO insisteixen que l’aturada s’allargarà si la proposta de l’empresa no els satisfà.

Fonts de Cacaolat defensen que el calendari laboral ja estava pactat amb el comitè i que el conveni vigent estableix que l’empresa pot demanar al departament de producció que treballi en cap de setmana “quan hi ha necessitat per qüestions de mercat”. “Ara no canviarem el conveni”, asseguren des de Cacaolat.

Més producció

L’aturada de la fàbrica de l’empresa de batuts, participada per Damm i Cobega des que aquests dos grups la van rescatar el 2011, coincideix amb un moment d’expansió. El 2017 Cacaolat va assolir unes vendes de 61 milions d’euros, i per al 2020 vol arribar als 70 milions. A més, va obtenir un ebitda (benefici abans d’interessos, impostos i altres conceptes) pròxim als 10 milions. Actualment, la seva planta de Santa Coloma de Gramenet produeix 55 milions de litres a l’any, però encara té capacitat per arribar als 70 milions. De fet, l’empresa ha anat habilitant nous torns de treball per tenir més marge per créixer, però ara el calendari laboral s’ha convertit en un entrebanc.

Un dels objectius de Cacaolat és incrementar la seva presència a l’estranger i duplicar del 7% al 14% el percentatge que representen les seves exportacions. Precisament, la companyia catalana va aprofitar els últims Jocs Olímpics d’Hivern per entrar al mercat de Corea del Sud.