La producció industrial es recupera a Catalunya i supera els nivells del 2019

La producció industrial a Catalunya va créixer un 0,8% al mes de setembre en comparació amb el mateix mes del 2019, de manera que la indústria catalana ja produeix a nivells superiors als de fa un any. Pel que fa al conjunt d'Espanya, la taxa de variació interanual va ser del -0,6% en relació al setembre, de manera que no s'ha acabat de recuperar del sotrac produït durant la primavera per les mesures de confinament.

No obstant, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, si s'ajusta per efectes estacionals i de calendari, la reducció en comparació amb el setembre de l'any anterior va ser més gran, del 3,4%. Respecte del mes d'agost, va incrementar un 0,8% al global de l'Estat.

La producció industrial es va veure fortament afectada al març i l'abril, quan el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma per frenar l'expansió del covid-19, i va arribar a retrocedir un 34% respecte dels nivells del 2019. No obstant, es va anar recuperant gradualment a partir del maig, quan es va recobrar de mica en mica l'activitat econòmica tant a Espanya com als mercats internacionals.

La producció de béns duradors –cotxes, electrodomèstics, etc.– va ser la que més va créixer, amb un increment interanual del 4,7% a tot l'Estat. En canvi, la de béns no duradors va ser inferior però també positiva, de l'1,1%, i la de béns intermedis, del 0,9%. A l'altre extrem, la producció d'energia va continuar a la baixa, amb una davallada del 3,4%, igual que la de béns d'equipament, que va disminuir un 2,3%.

Per comunitats autònomes, les Balears i Astúries són on més s'ha ressentit la producció industrial, que al setembre seguia un 21,1% i un 12,7% per sota del mateix mes de l'any passat, respectivament. En canvi, a l'Aragó i a Galícia és on més ha millorat, amb pujades en dotze mesos del 8,1% i el 7,2%.