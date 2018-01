La producció de vehicles cau un 1,5% a Espanya per l'efecte Brexit

La producció espanyola de vehicles va tancar 2017 amb un total de 2,8 milions d'unitats fabricades, fet que suposa un retrocés del 1,5% en comparació a l'exercici anterior. El motiu principal de la davallada són les incerteses en el procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea i la caiguda del mercat turc, segons ha explicat aquest dimecres l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac).

Les dades d'aquest organisme, però, també constaten que el desembre de l'any passat es van produir 174.426 vehicles a les factories nacionals, un 22% més en comparació amb el mateix mes del 2016, fet que va servir per retallar en "més d'un punt percentual" la caiguda acumulada fins al novembre, que era d'un -2,7%.

Davant aquestes dades, l'Anfac subratlla que la producció de vehicles es mou en un entorn cada vegada més global i competitiu i que, si Espanya vol mantenir la seva actual posició de lideratge (segon fabricant europeu i vuitè del món), haurà de seguir millorant la seva competitivitat industrial i preparar-se per als reptes d'una nova mobilitat. "No es pot perdre de vista que països del nostre entorn, i competidors directes, com França i Itàlia, van augmentar durant 2017 la seva producció", adverteix l'associació.

L'Anfac assegura que la fabricació de vehicles a les plantes espanyoles va estar dividida en dues parts l'any passat. D'una banda, el primer trimestre va tancar amb un 4,7% de creixement, mentre que, d'altra, la resta de l'any va acumular xifres negatives durant mesos. Segons l'associació, els motius d'aquesta reculada anual van ser el descens en les matriculacions d'un 5,7% que va experimentar Regne Unit el 2017 i la devaluació de la lliura esterlina respecte de l'euro provocada pel Brexit.

A més, l'Anfac també explica que les dificultats que va travessar el curs passat Turquia, primera destinació dels vehicles nacionals fora de la Unió Europea, van fer que les exportacions espanyoles retrocedissin un 11,8%. "Cal destacar que 2017 ha estat un any en què van començar a fabricar-se nombrosos nous models a Espanya. Els processos d'adaptació de les línies han portat a l'alentiment de la producció i, en alguns casos, al seu total detenció durant setmanes", afegeix l'organització.

El 2017 es van fabricar a les plantes situades a Espanya 2,24 milions de turismes, el que es tradueix en una baixada del 3% respecte a les xifres de 2016, mentre que al desembre la fabricació d'aquest tipus de vehicles va augmentar un 25,2 %, fins a 139.072 unitats, enfront del mateix mes de l'any anterior. Els vehicles comercials i industrials van totalitzar l'any passat 556.843 unitats acoblades, un 4,7% més que en l'exercici previ. Al desembre es van fabricar 32.036 unitats, un 10,7% més.

Les exportacions també cauen

Les exportacions també van caure un 0,1% el 2017 respecte a l'any passat, fins a 2.430.000 de vehicles. Anfac explica que el balanç negatiu es va anar retallant amb el pas dels mesos des de l'agost, quan va arribar el seu descens màxim anual, amb un -2%. Els cinc principals destinacions dels vehicles espanyols el curs passat van ser Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia i Turquia, que van representar el 65% del total de les exportacions.

En l'últim mes de l'any passat, aquestes van arribar 145.048 unitats, un 18,2% més respecte al desembre del 2016, un creixement impulsat, especialment, pels mercats francès, un 34% més; alemany, un 7% més, i italià, un 15,7% més. Els enviaments des de les factories espanyoles cap al continent americà també van augmentar un 12,3%, mentre que el contrapunt negatiu el va posar Regne Unit, amb un 10,4% menys.