Del programari assetjador a les collonades

Assetjadors al mòbil. L’anul·lació del MWC no ha desanimat Kaspersky. L’empresa russa de ciberseguretat ha mantingut el trasllat de periodistes europeus a Barcelona per presentar-los els preocupants resultats d’un doble estudi sobre l’evolució de les aplicacions mòbils malicioses. Una de les categories que creixen més era previsible: els programes ocults que capten dades personals de l’usuari per mostrar-li publicitat personalitzada, el 21% de les amenaces detectades. Però l’altra fa encara més angúnia. L’anomenen stalkerware (programari assetjador) i són les aplicacions dissenyades per infectar el telèfon de la víctima i espiar la seva activitat digital, informant l’assetjador del contingut de totes les converses, webs visitades i fotografies. Segons Kaspersky el seu ús es va duplicar durant el 2019. Sigueu molt prudents amb el que descarregueu.

'Bullshit'. L’assistència als actes del Tech Spirit està superant totes les expectatives. Potser hi ajuda que, a diferència del suspès 4YFN, les activitats són gratuïtes, i suposo que ja deu haver-hi algú considerant aquest aspecte de cara a l’any que ve. En una de les sessions d’ahir, representants d’Uber, Cooltra i Habitaclia van assegurar que les dades de les seves respectives plataformes estan a disposició dels municipis per millorar les polítiques de mobilitat i d’habitatge. La ponència de l’inversor Aleix Valls, el primer director de la Mobile World Capital, ha refredat les esperances de molts emprenedors de cara a captar inversions procedents de corporacions en busca d’innovació. I del debat sobre les relacions de les start-ups amb la premsa, em quedo amb una frase del representant de Damm: costa menys colar-nos bullshit (collonades) als periodistes d’aquí que als de fora. Vull pensar que no a tots.