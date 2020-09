Un jutge impedeix que Trump veti TikTok als Estats Units

Un jutge dels Estats Units va emetre ahir una ordre que impedeix al govern de Donald Trump prohibir les descàrregues i actualitzacions de la xarxa social xinesa TikTok. Aquesta mitjanit entrava en vigor el veto de l'executiu nord-americà a l'aplicació de vídeos curts, que de moment queda aturat fins que la justícia torni a pronunciar-se.

El magistrat Carl J. Nichols, de la cort federal del districte de Colúmbia, ha accedit a la petició dels advocats de la firma xinesa, que buscaven un bloqueig temporal de la possible prohibició mentre les dues parts s'enfronten als tribunals. La decisió de Nichols trasllada definitivament a la justícia la disputa que es va iniciar a l'agost, quan Trump va emetre una ordre executiva que amenaçava amb prohibir TikTok al seu país si l'empresa propietària, la xinesa ByteDance, no venia el seu negoci als Estats Units a una empresa nord-americana.

Segons el president dels EUA, TikTok és una amenaça a la seguretat nacional pels vincles que hi ha entre el sector privat xinès i el govern del partit comunista. Tot i així, després de setmanes de negociacions, ByDance va arribar a un principi d'acord amb les corporacions nord-americanes Oracle i Walmart per convertir-les en els seus socis tecnològics als EUA. Aquesta entensa havia rebut el vistiplau preliminar de la Casa Blanca, però en els últims dies les converses s'havien encallat i existia la possibilitat real que Trump tirés endavant el veto a les descàrregues.

ByteDance assegura que la futura empresa per operar als EUA (TikTok Global) continuaria majoritàriament en les seves mans, amb un 80% del capital, mentre que Oracle i Walmart controlarien el 20% restant com a mínim durant el primer any posterior a l'operació. Aquesta versió, doncs, no satisfaria les exigències del govern nord-americà, que vol apartar la companyia xinesa de la gestió. Amb l'ordre executiva de Trump, els EUA podrien vetar de manera definitiva l'aplicació a partir del pròxim 12 de novembre.

"Aquest cas és sobre la llibertat d'expressió"

Durant la vista prèvia per la sentència diumenge al matí, el govern de Trump va tornar a defensar que TikTok és una amenaça perquè recull dades dels seus usuaris i després col·labora obligatòriament amb els serveis d'intel·ligència de la Xina. Per la seva banda, els advocats de l'aplicació van negar que la companyia comparteixi aquesta informació amb les autoritats xineses i van argumentar que l'objectiu de Trump amb aquest veto és restringir la llibertat d'expressió.

"Aquest cas és sobre la llibertat d'expressió i sobre la llibertat de comunicació. És una cosa inherent del negoci que ha sigut blanc de l'atac. TikTok és una aplicació, però és molt més. És una versió moderna de la comunicació en l'era electrònica que ha guanyat popularitat especialment durant la pandèmia", va afirmar un dels advocats de l'empresa, Alexander Berengaut.