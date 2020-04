Els promotors reclamen suprimir la reserva del 30% de pisos socials a Barcelona

Els promotors i constructors d'obres han demanat aquest dilluns que l'Ajuntament de Barcelona retiri l'obligatorietat de reservar un 30% de les noves promocions a l'habitatge social.

En conferència de premsa telemàtica, el president de l'Associació de Promotors i Constructors (APCE), Lluís Marsà, ha assegurat que aquesta mesura aconsegueix l'efecte contrari al pretès, disminuint encara més l'oferta, especialment la de les operacions de rehabilitació, i ha recordat que en el cas vigent de Barcelona ciutat, amb el 30% de reserva, la reducció d'activitat registrada en els tres primers trimestres de l'exercici 2019 va ser d'un 55%.

Els responsables de l'APCE han presentat el seu pla per reactivar el sector i l'ocupació. Un pla que, segons Marsà, "no costaria diners a les arques públiques". Entre les mesures que proposen hi ha agilitzar els tràmits per a la tramitació de llicències i per al planejament urbanístic.

L'APCE també demana un gran pacte publicoprivat amb el Govern i els ajuntaments per impulsar un parc d'habitatge diversificat de venda i de lloguer amb tres tipologies d'habitatge: lliure, assequible-protegit i social. En aquest sentit, els promotors reclamen mobilitzar els sòls de reserva d'habitatge protegit mitjançant la cessió de dret de superfície per edificar, i gestionar la promoció d'habitatge protegit en règim de lloguer assequible per a un període de temps, a la fi del qual el sòl i l'edificació revertirien a favor de l'administració pública.

En aquest sentit, l'APCE demana que el Govern central modifiqui l'IVA de les cessions de drets de superfície, que actualment està subjecte al tipus general (21%), i el passi al tipus reduït (10%). També demanen revisar els preus màxims de venda i lloguer vigents dels règims d'habitatge de protecció oficial (HPO), perquè estan en els nivells del 2007 mentre que els costos de construcció han augmentat des de llavors un 45%.

Sense problemes de liquiditat

Sobre la situació del sector, la vicepresidenta de l'APCE, Elena Massot, considera que és massa aviat per saber quin impacte tindrà el covid-19 i com afectarà els preus. No obstant, Massot ha indicat que les empreses no tenen problemes de liquiditat, perquè actualment per accedir al finançament els bancs ja els demanen un nivell de prevendes molt elevat.

L'APCE considera que les administracions haurien d'impulsar el sector per arribar als 25.000 habitatges iniciats cada any, que segons els seus càlculs necessita Catalunya, cosa que permetria mantenir l'ocupació d'unes 60.000 persones i generaria una recaptació fiscal d'uns 1.500 milions d'euros.