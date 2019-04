El fons propietari de Codorniu comparà fins a un 40% de Cepsa per 4.275 M€

La firma d'inversió The Carlyle Group, que fa uns mesos es va convertir en el primer accionista del grup Codorníu, ha arribat a un acord amb Mubadala Investment Company, el fons sobirà d'Abu Dhabi, per adquirir una participació d'entre el 30% i el 40% de Cepsa, una operació que podria ascendir a uns 4.800 milions de dòlars (uns 4.275 milions d'euros), segons ha informat la societat.

Concretament, l'operació, que s'espera que s'enllesteixi a finals d'any, es basa en una valoració del 100% de la petroliera de 12.000 milions de dòlars (uns 10.687 milions d'euros). Un cop finalitzada l'operació es confirmaran les participacions finals de les dues parts. El capital per a aquesta inversió provindrà de Carlyle International Energy Partners I i II, Carlyle Partners VII, Carlyle Europe Partners V i d'un grup de coinversors, ha indicat la firma.

Mubadala, el fons d'Abu Dhabi, continuarà, doncs, sent l'accionista majoritari de la companyia petroliera. L'acord suposa la culminació amb èxit del procés d'oferta pública de venda i una col·locació privada, dut a terme per Mubadala per atreure nous socis, com a part de l'estratègia de gestió de la seva cartera.

El fons sobirà d'Abu Dhabi, que posseeix el 100% de la petroliera des que el va adquirir el 2011, va llançar el procés per a la tornada a borsa de Cepsa l'any passat, tot i que a mitjans d'octubre va decidir suspendre-la a causa de la situació dels mercats. Llavors la valoració de la companyia se situava al voltant d'aquests més de 10.000 milions d'euros en què s'ha acordat l'operació amb Carlyle.