El tsunami que s'acosta: el deute espanyol es va disparar en 22.000 milions al març

El deute del conjunt de les administracions públiques espanyoles va tancar el mes de març amb un fort creixement de 22.473 milions d'euros. Això és un 1,9% més respecte al febrer i el creixement mensual més fort d'ençà que Espanya va demanar el rescat a les autoritats europees per al sector financer. I això malgrat que les dades només recullen les dues primeres setmanes de lluita contra el covid-19, és a dir, que encara no s'hi inclou el gruix de les mesures adoptades per pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

Aquests registres fan preveure que a l'abril i al maig es registraran augments històrics del deute.

En total, el deute públic ja està en 1,224 bilions d'euros. La xifra significa un nou rècord històric de deute públic, malgrat que es refereix al mes de març i encara no recull el gruix de les mesures adoptades per pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

De fet, les dades publicades aquest dimarts pel Banc d'Espanya indiquen fins i tot un descens del deute de les comunitats, però aquest indicador es dispararà a l'abril, ja que les comunitats també han hagut d'endeutar-se per fer front al cost de la pandèmia, sobretot sanitari, però també amb ajudes socials. I el deute de l'administració de l'Estat i de la Seguretat Social també es dispararà quan es comptabilitzin el gruix de les ajudes i el cost dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

Segons va explicar dilluns el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, les previsions d'aquesta institució per a aquest any són que el deute s'enfili, en l'escenari més favorable, al 115% del PIB i, en un escenari pitjor, podria superar el 120%. Un percentatge que pujarà per la combinació entre l'augment del deute i la davallada del PIB.

Les dades del març indiquen que la ràtio de deute públic sobre el PIB s'hauria situat al voltant del 98%, aproximadament 1,8 punts més que al febrer, però cinc dècimes menys que fa un any.

El deute públic va tancar el 2019 en 1,18 bilions, que equivalen al 95,5% del PIB, per sota de l'objectiu del 95,9% que s'havia marcat el govern espanyol. Per a aquest any estava previst baixar al 94,65% del PIB, però a conseqüència de la pandèmia es dispararà i l'executiu ha actualitzat la seva estimació i l'ha elevat al 115,5% del PIB. Aquest increment del deute al mes de març és el segon més elevat des del desembre del 2012, quan l'Estat va comptabilitzar el rescat bancari.

Un increment del deute que, a més, coincideix amb la davallada històrica del PIB més elevada en temps de pau. El Banc d'Espanya calcula que la caiguda del PIB aquest any pot ser d'entre el 9,5% i el 12,4%. Les dades del primer trimestre de l'any ja van constatar una caiguda històrica del PIB del 5,2% respecte al trimestre anterior i del 4,1% en taxa interanual, malgrat que només incloïa dues setmanes de confinament en tres mesos.

Segons les dades actualitzades aquest dimarts pel Banc d'Espanya, el deute de l'Estat va augmentar al març en 25.201 milions, amb la qual cosa va arribar als 1.089.061 milions, també un màxim històric.

Descens a les comunitats

El deute de les comunitats autònomes va disminuir en 257 milions al març, fins a 297.852 milions, i el de les corporacions locals en 332 milions, fins a 22.973 milions, mentre que el de la Seguretat Social es va mantenir pràcticament sense canvis en 55.025 milions, un milió més que el mes anterior, però en taxa interanual va créixer un 27,7% i va sumar 11.957 milions en un any. Un increment que obeeix als préstecs de l'Estat a la Seguretat Social per garantir el pagament de les pensions.