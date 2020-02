L'obra pública assoleix els màxims de la dècada, però encara està lluny dels nivells precrisi

L'obra pública va tancar el 2019 en els seus millors nivells de la dècada, amb les dades de licitació més elevades des del 2010, tant a Catalunya com en el conjunt d'Espanya. Però, tot i aquesta millora, els nivells de licitació encara estan lluny dels de precrisi i dels que haurien de ser si es té en compte el que hi inverteixen els principals estats europeus, segons explica el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó.

L'any 2019 es van licitar a Catalunya obres per valor de 1.947 milions d'euros, un 16,5% més que l'any anterior. És la xifra més elevada des de l'any 2010, quan es van licitar obres per valor de 3.541 milions d'euros, però la quantitat continua sent molt inferior als 8.064 milions d'euros de l'any 2008.

A Espanya el 2019 es van licitar obres per valor de 18.545 milions d'euros l'any passat, un 11,8% més que l'any anterior, segons les dades de la patronal de la construcció, Seopan. També és la xifra més alta des del 2010, quan la licitació d'obra pública al conjunt de l'Estat va assolir els 26.209 milions d'euros.

Llansó ha atribuït l'augment de la licitació el 2019 a un increment de la inversió de l'administració central, que partia de mínims, i de l'autonòmica, però considera que és "insuficient". L'import licitat per l'administració general de l'Estat va registrar un increment d'un 118% respecte a l'exercici del 2018, fins als 551 milions d'euros. Però, malgrat aquest augment, la licitació en infraestructures econòmiques i socials que rep actualment Catalunya està, segons Llansó, "molt per sota de la licitació mínima que li correspon" considerant la seva capacitat productiva i econòmica com a comunitat autònoma.

La licitació de la Generalitat va assolir els 519 milions d'euros, amb un augment del 46%, mentre que la licitació de les administracions locals –que aporten un 45% del total– va ser de 876 milions d'euros, un 18% menys que l'any anterior. Un descens que Joaquim Llansó va atribuir al cicle electoral, ja que hi va haver eleccions al maig, i normalment després dels comicis hi ha un descens de la licitació municipal.

Millora insuficient

Malgrat l'increment de la licitació l'any passat, el president de la CCOC el considera "insuficient" perquè la licitació se situa molt per sota de la mitjana dels últims 20 anys, que és de 3.750 milions d'euros anuals, i del que correspondria a la mitjana dels principals estats europeus, que destinen a inversió en infraestructures un 2,2% del seu PIB de mitjana. Per a Catalunya, un 2,2% del PIB significaria una inversió global d'uns 5.400 milions d'euros anuals.

Els principals organismes licitadors de l'Estat són Cilsa –participada en un 51,5% per l'Autoritat Portuària de Barcelona–, amb 114 milions d'euros; Adif-Alta Velocidad, amb 110 milions; la direcció general de Carreteres, amb 66 milions, i Aena, amb 46 milions.

Pel que fa a la Generalitat, la licitació aquest 2019 ha augmentat un 46%, amb un import total de 519 milions d’euros, el 27% del total. Destaquen com a principals organismes inversors Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, amb 241 milions; Ferrocarrils de la Generalitat, amb 60 milions; Ports de la Generalitat, amb 46 milions, i l'Agència Catalana de l'Aigua, amb 40 milions.

Joaquim Llansó també ha expressat la necessitat que tots els nivells de l'administració –estatal, Generalitat i ajuntaments– aprovin els seus pressupostos per al 2020 per poder fer front a noves inversions.