L'escalada del preu de l'habitatge s'estén també a l'àrea metropolitana de Barcelona

L'àrea metropolitana de Barcelona tampoc no pot esquivar la pujada del preu de l'habitatge. L'encariment dels pisos a la capital catalana, revaloritzats en un 48,8% des del principi de la crisi, l'any 2007, ha provocat un increment de la demanda en diverses localitats de la perifèria barcelonina i, per tant, una escalada dels preus dels immobles.



En aquest sentit, ciutats com Sant Adrià de Besòs o l'Hospitalet del Llobregat són les més perjudicades, amb un increment interanual el segon trimestre d'aquest any de més d'un 18%. En el primer cas, el valor del metre quadrat se situa en 2.188 euros, un 20% més que la dada registrada l'any anterior. En el segon cas, el sòl val ara 2.182 euros, amb una variació interanual a l'alça d'un 18,70%. Tot i així, de les deu ciutats que més han vist pujar el valor de les residències des de l'any passat, només Badalona ho fa per sota del 10%. Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat o Sitges, així com Sant Adrià i l'Hospitalet, superen aquest llindar.



De l'àrea metropolitana de Barcelona, Sitges és el municipi que registra un import més elevat pel que fa al valor del metre quadrat, de 3.225 euros, seguit de Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental, amb 3.181, i de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès), amb 2.188 euros. Al tram baix dels deu ajuntaments on més s'ha incrementat la vàlua dels immobles, Sabadell (Vallès Occidental) és la ciutat amb el preu més reduït, 1.558 euros.



Fugir de la capital repercuteix en la perifèria

"L'activitat que va iniciar-se a les zones més cèntriques s'ha anat estenent a municipis i barris més allunyats del centre, a mesura que els compradors s'han vist obligats a buscar en ubicacions més llunyanes, expulsats pels alts preus del centre". Ho explica Pedro Soria, director comercial de la companyia de taxació immobiliària Tinsa.



I és que oportunitats com els baixos tipus d'interès, l'auge del lloguer i una demanda de compra d'habitatge superior a l'oferta existent és el que, a grans trets, ha provocat l'augment del preu de l'immoble en aquests municipis. Per això des de Tinsa matisen que, a mesura que l'immoble a la capital s'ha anat encarint, els compradors han anat fugint cap a barris perifèrics i municipis contigus.





A més, i com ja va explicar aquest diari, la revalorització dels anomenats barris de moda ha comportat un increment dels preus d'entre el 5% i el 20% en zones concorregudes com Gràcia o Sant Antoni, en comparació amb espais amb menys afluència. I és que viure a la capital catalana és, cada vegada, més inaccessible.