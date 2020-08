La quarantena imposada per Londres afavoreix els competidors de les Illes

Fa anys que el turisme creix a les Balears empès, en part, per crisis successives -socials, econòmiques i fins i tot conflictes bèl·lics- en els països mediterranis que en són la competència natural. Però ara la pandèmia del covid-19 ha fet girar la truita. La decisió del govern britànic d’imposar una quarantena de 14 dies als ciutadans que tornin d’Espanya, incloent-hi les Balears, afavoreix mercats competidors. Londres considera Grècia, Croàcia i Xipre destins segurs, segons consta a la web del ministeri d’Exteriors del Regne Unit.

“Fins ara les Balears havien tingut turistes prestats d’altres destinacions que havien patit problemes”, explica el vicedegà de la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears, Bartolomé Deyá. Ara, afegeix, “amb la crisi sanitària serà l’arxipèlag el que deixarà part dels seus visitants a altres destinacions”. Entre les destinacions que són més competència per a les Illes hi ha Grècia, Tunísia, Turquia, Xipre, Croàcia, Egipte i Montenegro.

Segon mercat emissor

La decisió del govern de Boris Johnson dinamita el segon mercat emissor més important de les Balears, que l’any passat va enviar a l’arxipèlag 3,7 milions de visitants. “Ha provocat desconfiança entre els anglesos”, diu Deyà, que té clar que “els britànics no es desplaçaran fins a les Balears només per passar-hi quatre dies i després haver d’estar 14 dies tancats”.

De fet, els turoperadors ja estan començant a desviar reserves que tenien previstes a les Balears en favor de països competidors tradicionals, com Grècia i Turquia, segons un estudi fet per la consultoria Mabrian. El turoperador TUI UK és un exemple d’aquest moviment. Divendres va anunciar que ampliava la suspensió dels paquets vacacionals a les Balears fins al 10 d’agost i tots els programes a la Península fins al 17. A més, fonts del turoperador admetien que ja havien programat set vols més dels que tenien previstos cap a Grècia i Turquia perquè la demanda havia augmentat de manera “aclaparadora”. El director gerent de TUI al Regne Unit, Andrew Flintham, diu que el 70% dels clients a qui els han cancel·lat les vacances per la pandèmia “canvien les reserves a altres destinacions”.

L’economista i consultor especialitzat en turisme Jaume Garau és més optimista i recorda que “amb la crisi sanitària no hi ha cap país que tingui el turisme assegurat”. Manté que, encara que les Balears prestin turistes a altres destins durant aquesta temporada, “la desviació de paquets no serà excessiva” perquè encara “hi ha molta incertesa amb el coronavirus”.

Del que no hi ha dubte és que la decisió del govern britànic perjudica una temporada turística ja molt tocada. Hi haurà hotels de les Illes que tenien previst obrir però ara ja no ho faran, admeten fonts de la Federació Hotelera de Mallorca, tot i que creuen que seran “pocs”.