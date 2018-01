Per què a Cuba un automòbil val més que una casa?

Una de les regles no escrites de l’economia capitalista és que el negoci de comprar un cotxe és una ruïna perquè un cop surt del concessionari ja val la meitat del que ha costat. Just el contrari del que passa a Cuba, on el sistema d’economia planificada genera rareses com que un cotxe pugui guanyar valor amb els anys i sigui més car que algunes cases ben situades de l’Havana. Posant-hi números, un BMW X5 de l’any 2010 amb 392.000 quilòmetres té un preu de mercat que oscil·la entre els 50.0000 i els 60.000 dòlars, mentre que un pis d’uns 80 metres quadrats en una zona cèntrica costa menys de 45.000 dòlars (37.390 euros).

La raó per la qual encara circulen de forma massiva -al marge dels turistes- els icònics cotxes americans dels anys 50 és perquè la importació i exportació de vehicles està prohibida i reservada exclusivament al govern, que compra cotxes per a les empreses estatals, inclosa la de lloguer de cotxes. Si bé hi ha una manera d’esquivar la prohibició, els aranzels multipliquen per vuit el preu nou al país d’origen.

La història recent de les aliances estratègiques del país caribeny es veu reflectida en la circulació, en la qual conviuen els Chevrolets, Buicks, Pontiacs i Plymouths de l’època de Batista, els Ladas i Moskvitchs del període de l’URSS i ara els Geelys xinesos. Òbviament, també s’hi poden trobar marques europees com Mercedes, Renault o Seat, perquè l’estat compra altres models i durant uns quants anys els diplomàtics, empresaris i treballadors estrangers tenien dret a importar un vehicle a preu normal. Això provoca que hi hagi escassetat de cotxes -cada cop més accentuada per la retirada de vehicles del parc mòbil- i que el seu preu pugui arribar a créixer.

Per complicar més la situació, la venda dels pocs cotxes disponibles no és del tot lliure: els cubans que tenen un cotxe en propietat -figura relativament nova- només el poden vendre a altres cubans. Les empreses estrangeres només se’n poden comprar entre elles, com fan els diplomàtics. El resultat són tres mercats automobilístics en què un mateix vehicle pot tenir un preu diferent en funció de qui el vengui. Això genera oportunitats com un Dodge dels 60 ben conservat per 20.000 dòlars (16.600 euros) -els cubans encara no els veuen com objectes de col·lecció- i casos com el d’un Seat Toledo de l’any 1997 per 6.000 dòlars que un empresari espanyol veia com una ganga tot i que sabia que necessitaria un mecànic cada 15 dies. En aquest context, els mecànics són una mena de gurus que fan tornar a la vida cotxes que semblen sentenciats a mort. Les grans empreses estrangeres solen tenir un mecànic en plantilla pels problemes que ocasionen els cotxes vells i compren al seu país d’origen peces dels models que tenen per anar-les substituint. De fet, el pla de l’esmentat empresari era comprar el mateix Toledo per 500 euros en un desguàs per anar canviant les peces.

El José, un mecànic que sol atendre estrangers, explica que paradoxalment aguanten millor els cotxes dels anys setanta i vuitanta que els que “només” tenen 15 o 20 anys. “Els clàssics són cotxes mecànics que permeten jugar-hi molt més que els d’ara, que són electrònics i és difícil que acceptin peces d’altres marques i models”.

Els arguments del règim

El motiu oficial que ofereix l’estat per la manca de cotxes és que Cuba no té prou petroli per fer front a l’augment de la demanda que suposaria un increment del parc mòbil. Segons professors d’economia de la Universitat de l’Havana consultats per l’ARA, també hi té un paper important la baixa reserva de divises del país -limitada a comprar productes de més necessitat- i l’estat de les infraestructures viàries. “El dia que arribin més cotxes a Cuba, l’Havana es col·lapsarà” és una de les frases més populars dels seus habitants, obligats a buscar-se la vida per desplaçar-se, ja que el transport públic no és gaire eficient.

Tot i que els preus dels cotxes són exorbitantment alts, l’explicació per la qual poden arribar a costar més que una casa és que els pisos tenen un preu increïblement baix. El mercat immobiliari és relativament nou per als cubans: fins fa set anys no tenien les cases totalment en propietat i no estava permesa la compravenda d’immobles. El desconeixement, sumat al fet que els estrangers no poden comprar cases, fa que molts ciutadans desconeguin el preu adequat d’un pis. Val a dir, però, que a poc a poc la gent en va prenent consciència i els preus augmenten any rere any, i que moltes propietats es troben en un estat lamentable que obliga els compradors a invertir una quantitat semblant al preu de compra per reparar-les.