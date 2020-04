El cistell de la compra passa de la cervesa a la fruita

La compra quotidiana ha sigut un dels elements centrals en la vida dels ciutadans des que va arribar a Espanya la pandèmia del covid-19 i, sobretot, des de la declaració de l’estat d’alarma el 13 de març. Segons els estudis, la llista de la compra ha anat canviant al llarg de les setmanes de confinament, des d’un primer estadi inicial en què els productes sanitaris (desinfectants i medicaments) van volar dels prestatges dels supermercats i les farmàcies fins a l’actual, més basat en la compra massiva de productes d’alimentació.

La consultora de consum Nielsen assegura en un estudi que, des dels primers casos de covid-19 fins a la tornada a una certa normalitat de la societat, el cistell de la compra passarà per uns quants estadis. El primer, quan l’epidèmia està encara en fase molt incipient, consisteix en un augment de compres de productes relacionats amb el benestar i la salut. El segon, en canvi, té lloc quan ja es declara la pandèmia i consisteix en un augment de l’adquisició de productes de prevenció, com ara mascaretes, gels desinfectants i medicines com el paracetamol.

Però, en termes d’alimentació i productes d’ús quotidià, l’estudi apunta que no hi ha un augment en la compra fins a una fase més avançada, quan la població entreveu que el govern prendrà mesures d’urgència. És a dir, en els dies previs a l’obligació de confinar-se a casa. Durant aquesta fase va ser quan es va produir la famosa escassetat de paper de vàter, un fenomen que es va repetir en molts països. Els compradors acaparen aliments de manera compulsiva, per por de trobar-se amb problemes d’abastiment.

I tot i que cap cadena de supermercats va quedar desproveïda, l’acaparament es va produir igualment. El ministeri d’Agricultura va registrar un increment del 29% en la compra d’aliments entre el 9 i el 15 de març, que s’ha anat moderant les setmanes següents. Això concorda amb l’estudi de Nielsen, que apunta que, després d’uns quants dies de compres compulsives, el consum es normalitza i va potenciant la compra online.

Entre els productes estrella del confinament, com a mínim durant les primeres etapes, hi va haver tota mena de snacks, refrescos i cerveses. És a dir, aliments típics de passar el dia a casa mirant la televisió o per fer l’aperitiu en família.

El gir de finals de març

El ministeri d’Agricultura, de fet, ho va constatar. Durant la setmana del 16 al 22 de març, la compra de xocolata va augmentar un 33% i la de fruits secs un 15%. Per la seva banda, la venda de farina -producte essencial per fer pa i pastissos casolans- va créixer un 196% i les begudes alcohòliques també van pujar un 58%. No obstant això, aquesta tendència s’ha anat capgirant amb el pas dels dies. La setmana següent, del 23 al 29 de març, van continuar augmentant les vendes de productes com ara patates fregides (un 23%), però ja va repuntar la compra de fruita, que va tocar sostre l’última setmana de març, fins on arriben les dades publicades pel ministeri.

Aquest canvi de tendència, doncs, va en la mateixa línia que l’estudi de Nielsen, que apunta que, a mesura que el confinament esdevé una realitat quotidiana i deixa de ser vist com una novetat purament temporal, els ciutadans opten per compres més sanes i de productes frescos per compensar la falta d’exercici físic. Aquesta tendència es mantindrà, segons l’estudi, les setmanes posteriors a la fi dels confinaments, quan encara sigui ben recent el record de la pandèmia.