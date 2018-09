Per què no es pot parlar de súpers barats i cars

La setmana passada es va publicar l’estudi anual de l’OCU sobre el preu de la compra als supermercats de tot l’Estat, i dona resultats reveladors, almenys per als barcelonins. Getxo, Barcelona i Palma, en aquest ordre, són les tres ciutats més cares per fer la compra en una gran superfície, si bé el súper més car és un establiment Sánchez Romero del passeig de la Castellana, a Madrid. Els llocs més barats són Puertollano, Jerez de la Frontera i Ciudad Real.

Per descomptat, aquestes dades es poden explicar amb raonaments socioeconòmics, com el nivell de vida més alt de les ciutats esmentades respecte a les més barates, o la presència del turisme com a factor inflacionista. Però també ens serveixen per preguntar-nos si hi ha realment el que anomenem supermercats barats i supermercats cars. ¿És possible que els tomàquets del Mercadona siguin més barats que els d’El Corte Inglés?

En principi hem de suposar que l’OCU va fer una compra tipus amb els mateixos productes o semblants en cada supermercat, però llegint l’informe no l’he trobat, de manera que especulo que per a cada producte van buscar l’opció més barata possible i, sobre aquesta base, van qualificar els preus. És una opció raonable, però a mi no em sembla la més lògica. En més d’una ocasió, tant per als meus articles com per al llibre que he publicat recentment ( El libro negro del consumo ), m’he vist obligat a anar a diferents supermercats a comparar les etiquetes nutricionals dels productes.

En una d’aquestes comparacions se’m va acudir una idea: anar primer a Lidl i després a El Corte Inglés per comprar el mateix producte i, si no el trobava, un que tingués una composició nutricional com més semblant millor. No cal dir que la meva exigència respecte a l’etiquetatge era que fos 100% saludable. El resultat del meu petit experiment -res a veure amb l’informe realitzat per l’OCU- va ser que el més saludable als dos establiments costava aproximadament el mateix. I, per descomptat, aquest producte saludable era bastant més car que els processats i poc saludables, plens d’oli de palma, sucres afegits, midó i altres substitutius.

D’altra banda, en el cas de productes naturals -tornem als tomàquets-, l’alteració en el preu es devia a la proximitat del centre de producció. Si el tomàquet venia de molt lluny era més barat que si procedia de més a prop. La raó d’aquesta curiosa paradoxa està en els requisits laborals més baixos que tenen alguns països remots en comparació amb d’altres on els drets dels treballadors estan suposadament més estesos, com el nostre. En el paroxisme de la meva recerca vaig arribar a trobar espàrrecs de Tudela conreats en horts xinesos.

En resum, la meva conclusió és que no es pot parlar de súpers barats i cars, sinó de productes més saludables o menys, així com d’aliments sostenibles i d’insostenibles, tant des del punt de vista moral com econòmic.